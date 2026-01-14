FREEMAIL
ISMIJALI POVEĆANJA /

Čitatelji net.hr-a bez dlake na jeziku o rastu socijalnih naknada: 'Mizerno i ponižavajuće'

Od 5 do 10 eura - toliko raste osnovica za izračun socijalnih naknada. Odluku je jutros usvojila Vlada na sjednici, nakon što je javno savjetovanje trajalo samo tijekom vikenda. To su, kao i sam iznos, kritizirale brojne udruge roditelja njegovatelja koji se brinu o djeci s teškoćama, a izmjene se odnose i na naknade za udomitelje i socijalno ugrožene obitelji i samce. Na Facebook stranici net.hr pitali smo čitatelje: "Mislite li da je dovoljno povećanje osnovica od 5 do 10 eura za izračun socijalnih naknada?" Što misle pogledajte u videu

 

14.1.2026.
17:07
RTL Danas
Socijalne NaknadePovećanjePitamo Vas
