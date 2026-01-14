FREEMAIL
svi se složili /

Iskusni 'Terror' na konferenciji poslao poruku koja je mnoge dirnula

Ivica Trušček osvrnuo se na činjenicu da ulazi u jednu od posljednjih faza svoje bogate karijere, naglasivši kako mu je svaka nova borba – dar.

'Svaka borba mi je poklon. Možda taj broj zvuči veliko, ali dobra strana je što je sve to već iza mene', rekao je Trušček.

Iskusni hrvatski borac ističe da danas u sportu pronalazi posebnu vrstu mira i zadovoljstva.

'Uživam u svakom treningu i svaku borbu doživljavam kao Božji dar. To što sam i dalje ovdje, što još uvijek mogu raditi ono što volim, iako sam stariji i potrošen, za mene je velika stvar',dodao je.

Za Truščeka je svaka nova prilika u kavezu potvrda da još nije vrijeme za oproštaj.

14.1.2026.
14:53
Sportski.net
Fnc 27FncPress Konferencija
