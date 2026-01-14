FNC najavio spektakl: Dvojica glavnih aktera ukrala šou i napravila kaos

Svega nešto više od tri tjedna nas dijeli od najvećeg FNC eventa do sada! Nevjerojatna SAP Garden Arena u Münchenu označit će 7. veljače prekretnicu u FNC povijesti i proboj organizacije na zapadno europsko tržište. U hotelu Hilton u Zagrebu FNC će održana je press konferenciju uoči tog eventa na kojoj je bio i novinar Net.hr-a Vehmir Džakmić.

Na prvom dijelu pres konferencije bili su Ivica Trušček, Filip Pejić, Dražen Forgač, Croata Barrio i Luka Milidragović.

'Obnavljam svoj njemački'

Forgy prvi ima riječ. "Veliki iskorak za FNC, Njemačka je najveće i najzahtjevnije tržište u Europi. Ako uspiješ u Münchenu, uspjet ćeš u cijeloj Njemačkoj, zato smo ga izabrali. Ulaznice idu dobro, hype je ogroman i to pokazuje da smo izgradili ogroman brend. SAP Garden je nova dvorana i spektakularna. Produkcija je na visokoj razini, udobnost također. Imamo najjači fight card do sad i očekuje nas spektakl".

Sve o FNC-u čitajte na portalu Net.hr

Forgy je upitan za prodaju i učenje njemačkog. "Obnavljam njemački, učio sam ga u osnovnoj i srednjoj. Prodali smo više karata od očekivanog, više od 60 posto. Karte se prodaju i u Austriji i Švicarskoj, puno je naših ljudi i to sve dokazuje kakav smo brend napravili. Imamo plan raditi još velikih stvari u toj regiji koja broji 100 milijuna ljudi i puno je naših što je odmah lakše".

"Sviđa mi se što sam Kralj Njemačke", priča Trušček. "Austrijanac ima loš skor, ali je puno bolji od toga, time me podsjeća na mene."

Croata je na redu, brani titulu protiv Eskieva. "Ne bojim se Chimaeva niti jednog Rusa. To mi je motivacija, da se dokažem na svjetskom nivou. Cijeli život se pripremam za ovo. Fabjan ili Ilić? Fabjan, naravno".

Vraća li se ludi Nitro? "Sad je nadograđeni Nitro, sad dolazi moje vrijeme. Osjećam se neopisivo dobro i razvalit ću kao u Zagrebu. Mene ne diraju novi borci, ja stajem pred svakog. Ne zanima me tko je, borio sam se s vrhunskim borcima i neko novo ime me ne dira. Sad je došla luda verzija Nitra", priča Pejić.

Što očekivati od Milidragovića? "Ne znam ni ja. Borim se kako ide borba, na sve sam spreman. Cilj mi je dobivati sve bolje i bolje protivnike, ovaj je odličan za početak".

Kakav će biti card u Slavonskom Brodu?

Forgy je pričao o usponu FNC-a. "Nevjerojatno je što smo postigli u šest godina. Neugodno mi je o tome pričati, ali od zagrebačkih podruma smo u samo šest godina dogurali do minhenske arene. Neki borci su od početka s nama i prošli su ovaj uspon. Plan nam je i Beč i Zürich. Donijeli smo novi standard, novi proizvod koji je jači od ostalih u ovom sportu".

Naš Vehmir Džakmić je upita Forgyja za card u Slavonskom Brodu i hoće li biti još koje iznenađenje za München?

Foto: Screenshot: Youtube/fight Nation Championship- Fnc

"Što se tiče Münchena, 11 borbi je zaključeno, to je za nas dobar broj. Nikad ne znaš kad će se nešto otkazati. Imali smo neke ideje drugačije, ali nešto se pita borce s B strane i teško je borcima naći protivnike u Njemačkoj, dosta je odbijanja i vjerujem da ćemo to promijeniti. Takva je situacija. Fight cardom sam jako zadovoljan. Danas sam dobio potvrdu da smo potpisali jedno jako ime iz Njemačke. Za fight card u Brodu se nemojte brinuti, bit će jak, prejak za Knockout pa smo odustali od Knockouta. Bit će to visoko kvalitetna priredba".

Što Nitro misli o Šikiću? "Svaki borac za sebe misli da je bolji. Mi smo se trebali boriti prije, ali put nas je razdvojio, on je bio manje aktivan, ja sam skupio duplo veći broj borbi. Sada sam i u glavi iskusniji i to mi je donijelo napredak. Ja vjerujem da će on ležati u horizontali. Nikad ne znaš, ali kako smo mi to zaokružili kao tim vjerujem da ću izdominirati", najavio je Nitro.

Što očekuje Croata i kako komentira Čimajevljeve izjave? "Bilo mi je drago da Čimaev podržava FNC, Čečeni su svi zajedno, ali on ne zna tko sam ja i koliko sam ja spreman za ovo. Nije mi problem, nije me prepao, briga me, vidjet će on, ostat će bez zraka prije mene. Eskijev je najteži moj protivnik do sada, ali i ja sam njemu. Dat ću sve od sebe, nikad se nisam predao, može me samo nokautirati", najavio je Barrio.

Trušček je upitan za svoje iskustvo. "Uživam u svakom trenutku i svaka borba mi je kao Božji poklon što radim ono što volim tako star. Sad imam četiri pobjede za redom što znači da nije kraj", kaže Teror.

Eskijev je u dobroj formi, prijeti li Croati više parter ili stojka? "Meni uvijek više prijeti stojka, nikako da naučim boksati. U parteru sam školovaniji, ako me sruši, dignut ću se, neću se predati. Nemam ništa za izgubiti, on je brutalan borac, ali ja ću pokazati da sam najbolji borac u regiji", kaže Barrio.

Njemačka publika?

Trušček je dobro predvidio svoj prošli meč. "Schober ima sličan stil, gađa prednjom rukom. Bit će slično kao protiv Eckerlina, mogu ga uloviti dok skače naprijed kao životinja. Znao je često otkazivati i sada bih se bojao, ali Forgy mi je rekao da je sto posto sigurno".

Pejić protiv Šikića? "Meni kažu da sam odličan u hrvanju, ja to nisam znao ubaciti, ali sada će biti malo drugačiji Nitro. Kreće nova era."

Vehmir je Terora pitao za njemačku publiku. "Oba puta u Njemačkoj je bila puna dvorana. Oba puta sam bio neočekivani pobjednik. Očekujem i sada punu dvoranu, ali barem pola naše balkanske publike i vjerujem da će naši borci biti domaći iako smo zemljopisno gosti."

Fabjan i Ilić dominirali

U drugom dijelu presice su s nama bili Ilić, Fabjan, Vitasović i Stošić.

Vitasovića čeka Moeil. "Neće biti lak zadatak, gledao sam ga kako se bori. Imam neki svoj plan. Za budućnost ne znam, vrijeme će pokazati. Moeil mi je jedini na pameti."

Ilić je govorio o meču s Fabjanom. "Što se tiče sparinga, sparing je sparing, meč je meč. Što se tiče medijske tišine, tu sam, ali muka mi je mulja od mma sporta, ovog šovinizma, seljačizma. Što veći seljačizam, tu su ljudi koji hoće neku pažnju. Tu ne mislim na borce, nego na ljude oko mma koji na tome profitiraju. U redu je da bude hype, da se meč proda, ali ne sviđa mi se ovo, previše je toga. Ovaj meč će se rasprodati. Svaka čast Vitasoviću, ali moj i Fabjanov meč privlači najveću pažnju. Ne trebam izjavit ništa da dodatno prodam meč", kazao je Ilić.

Fabjan je na redu. "Ja sam pobijedio prvi meč, bio sam bolji. Prvi put je nešto srao, sad šuti tako da je to bolji početak, čestitke. U meču su ga ugasiti, kreće presing od prve sekunde. Pitanje je vremena kad će Zorić opet spasiti Ilkeov život. Sve vrijeme u dvorani što on provodi je izgubljeno vrijeme. Ništa ga neće spasiti poraza u SAP areni". "Razlika neće biti u odnosu na prošli meč. Bit će više ljudi koji će vidjeti pobjedu. Ja sam malu djecu naučio kako se braniti od Ilketovih udaraca. Samo ruka gore i to je to", kaže Fabjan.

Vehmir je pitao Stošića kako je našao motivaciju nakon poraza od Vitasovića. "Motivacije ne nedostaje. Poraz uvijek teško padne, ali nakon desetak dana svakom se borcu vrati motivacija i želja za borbom. Ja volim ovo raditi i radit ću to dok budem htio", kaže Stošić

Vehmir je upitao Fabjana je li mu draže kada je Ilić ovako miran ili glasan? "Svejedno mi je kad se zatvori kavez. Ja sam tamo da te ubijem i Zorić je tamo da mene spasi od ubojstva, a tebe smrti. Izlupat ću mu glavu kao do sad nikome, bit će kaos od prve minute.

Fabjan je svaki revanš dobio. "Kad je on igrao basket ja sam se borio, kad je on tražio curu, ja sam se borio. Uvijek sam pregazio revanš i vidjet ćete što znači shvatiti borbu, a što znači nabijati high kickove po gymu. U svakom sparingu dobijem batine, to je žestok sparing. Kad nakon toga dođeš na mene, imaš veliki problem."

'On je nesigurna osoba'

Vehmir je pitao Ilića za odgovor na prozivke. "Sve što sam vidio na snimanju za FON, znam ja i znaju ljudi koji su tamo radili. On je nesigurna osoba", Fabjan se upleo "Pričaj kakav sam u ringu." Ilić je nastavio "Neiskustvo sve govori, on se nije nikada borio van regije. Ja nikad nisam nikog povrijedio na sparingu, u teretani. Svaka čast s kim ti spariraš, ali nema sličnog borca meni u ringu. Ne znam tko može skinuti moj stil, a tebe svako može izimitirati", uslijedile su teške riječi s obje strane i upadanje u riječ.

"Nikad me nije zanimalo kakav je Ilke izvan kaveza i nikad to neću komentirati. U kavezu je plitak potok", rekao je Fabjan "Potvrdio sam u FONu ono što sam znao. Jako se nesiguran dječak u tijelu čovjeka. Šest puta je izlazio iz FON-a, ljudi su izrezali devedeset posto toga kakve je probleme radio. Ako je to FNC GOAT okej, ali meni je to ciciban priča. Prije je GOAT Croata koji ima 8-0 iako si nismo dobri. Rocky je izgubio od Stošića, Hatefa i sada od mene. Nisi ozbiljno ime. Prvo trebaš otići u inozemstvo. Onda možemo pričati o imenima, iskustvu", odgovorio je Ilić.

"Ja samo upišem u YouTube Fabjan vs Ilić", rekao je Fabjan.

"Ti ne znaš pričati", rekao mu je Ilić.

"Ja pričam pet jezika", kazao je Fabjan

"Kojih pet jezika, nemoj pričati", rekao je Ilić, a šou se nastavio te sve možete pogledati u videu.