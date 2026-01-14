Tvrtko Jakovina kod Mojmire: 'Svijet je puno nesigurniji, a još smo tri godine s Trumpom'

NA RUBU RATA /

Erfan Soltani ima 26 godina, vlasnik je trgovine odjećom, i sudjelovao je u prosvjedima protiv režima zbog čega je prije šest dana uhićen. Nema pravo na odvjetnika, nije imao suđenje niti sudsko ročište, ali osuđen je na smrt vješanjem.

Najmanje 3400 prosvjednika je ubijeno, iranske vlasti najavljuju brojna javna pogubljenja vješanjem, kažu da je svatko tko je zadnjih dana uhićen, kriv za rat protiv režima. A uhićeno je 18 tisuća ljudi.

Zbog toga ih je upozorio Donald Trump, zaprijetio im je da će, nastave li s pogubljenjima, Amerikanci snažno odgovoriti. Znakom da se nešto sprema, mnogi vide i to što američki vojnici iz predostrožnosti napuštaju vojnu bazu u Kataru. Sve detalje o tome što se događa u zemlji, ni ne znamo jer interneta nema.

"Prosvjedi su posvuda. Ne možemo dobiti nikakve vijesti. Ne možemo komunicirati s našom obitelji. I nisam jedina. Mnogo Iranaca izvan zemlje ne može stupiti u kontakt sa svojim obiteljima", kaže Iranka Feriste.

Nazlican je morala otići u Tursku jer nije mogla stupiti u kontakt s obitelji. "Škole su već bile zatvorene. Sve državne institucije bile su zatvorene. Nemamo nikakve informacije ni o drugim gradovima jer ondje nema komunikacijske mreže. Nema televizije, nema interneta", kazala je.

