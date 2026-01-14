Sjajnu formu testiraju Grci: Barakude imaju prvu 'meč-loptu' za polufinale

PRAVI ISPIT /

Nakon dvije uvjerljive pobjede na startu Europskog prvenstva Hrvatska vaterpolska reprezentacija sutra igra najvažniju utakmicu dosadašnjeg dijela natjecanja. U vaterposlkom klasiku Barakude uskaču u bazen protiv iznimno jake Grčke. U izravnom dvoboju koji bi mogao odlučiti o pobjedniku skupine i olakšati put prema samoj završnici. Zanimljivo, Grčka se još nikada nije okitila medaljom s EP-a dok Hrvatska lovi svoje sedmo odličje.