PRAVI ISPIT /

Sjajnu formu testiraju Grci: Barakude imaju prvu 'meč-loptu' za polufinale

Nakon dvije uvjerljive pobjede na startu Europskog prvenstva Hrvatska vaterpolska reprezentacija sutra igra najvažniju utakmicu dosadašnjeg dijela natjecanja. U vaterposlkom klasiku Barakude uskaču u bazen protiv iznimno jake Grčke. U izravnom dvoboju koji bi mogao odlučiti o pobjedniku skupine i olakšati put prema samoj završnici. Zanimljivo, Grčka se još nikada nije okitila medaljom s EP-a dok Hrvatska lovi svoje sedmo odličje. 

14.1.2026.
20:28
Sportski.net
Europsko Prvenstvo U Vaterpolu 2026Hrvatska Vaterpolo Reprezentacija
