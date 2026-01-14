FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NIJE DOBRO /

Talijani se posvađali oko olimpijske baklje: 'Nema poštovanja prema nama prvacima'

Talijani se posvađali oko olimpijske baklje: 'Nema poštovanja prema nama prvacima'
×
Foto: Aris Messinis

'Mi koji smo pisali povijest talijanskog sporta osjećamo se stavljenima po strani'

14.1.2026.
19:44
Hina
Aris Messinis
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Član zlatne talijanske štafete na 4x10 kilometara sa Zimskih olimpijskih igara u Lillehammeru 1994. godine Silvio Fauner oštro je napao organizatore ovogodišnjih ZOI u Milanu i Cortini d'Ampezzo koje počinju za 23 dana zbog izbora nositelja olimpijske baklje kroz zemlju.

Na putu ka Milanu gdje će se 6. veljače na stadionu San Siro održati svečanost otvaranja olimpijska baklja obići će svih 110 talijanskih provincija, a čast nositi ju imat će oko 10,000 što bivših sportaša što volontera, ali među njima nema brojnih osvajača olimpijskih odličja.

"Nema poštovanja prema nama prvacima. Smatram to nevjerojatnom uvredom. Predstavljam 10 sportaša koji su osvojili 35 olimpijskih medalja uključujući i štafetena zlata iz 1994. i 2006. godine, a koji nisu na nikakav način uključeni u događaje vezane uz ZOI u našoj zemlji. Ni kao nositelji baklje niti kao ambasadori. Ništa. Mi koji smo pisali povijest talijanskog sporta osjećamo se stavljenima po strani", kazao je Fauner u intervjuu za Gazzettu dello Sport.

Faunera, osvajača ukupno pet olimpijskih medalja, ne zadovoljava niti obrazloženje organizatora kako nisu željeli među nositelje baklje uključiti one sportaše koji su se po završetku karijere odlučili baviti politikom, a Fauner je trenutačno zamjenik gradonačelnika Sappade, mjesta u Dolomitima, poglavito jer je tijekom prolaska po Siciliji jedan od nositelja baklje bio lokalni političar.

Talijanski ministri infrastrukture ‍i sporta Matteo Salvini i Andrea Abodi stoga su najavili "hitan sastanak" s organizatorima kako bi se riješilo ovo sporno pitanje.

POGLEDAJTE VIDEO: Sitno odbrojavamo do početka Europskog rukometnog prvenstva, evo kakva je atmosfera u hrvatskom taboru

Olimpijska BakljaTalijani
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NIJE DOBRO /
Talijani se posvađali oko olimpijske baklje: 'Nema poštovanja prema nama prvacima'