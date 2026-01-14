Talijani se posvađali oko olimpijske baklje: 'Nema poštovanja prema nama prvacima'

Član zlatne talijanske štafete na 4x10 kilometara sa Zimskih olimpijskih igara u Lillehammeru 1994. godine Silvio Fauner oštro je napao organizatore ovogodišnjih ZOI u Milanu i Cortini d'Ampezzo koje počinju za 23 dana zbog izbora nositelja olimpijske baklje kroz zemlju.

Na putu ka Milanu gdje će se 6. veljače na stadionu San Siro održati svečanost otvaranja olimpijska baklja obići će svih 110 talijanskih provincija, a čast nositi ju imat će oko 10,000 što bivših sportaša što volontera, ali među njima nema brojnih osvajača olimpijskih odličja.

"Nema poštovanja prema nama prvacima. Smatram to nevjerojatnom uvredom. Predstavljam 10 sportaša koji su osvojili 35 olimpijskih medalja uključujući i štafetena zlata iz 1994. i 2006. godine, a koji nisu na nikakav način uključeni u događaje vezane uz ZOI u našoj zemlji. Ni kao nositelji baklje niti kao ambasadori. Ništa. Mi koji smo pisali povijest talijanskog sporta osjećamo se stavljenima po strani", kazao je Fauner u intervjuu za Gazzettu dello Sport.

Faunera, osvajača ukupno pet olimpijskih medalja, ne zadovoljava niti obrazloženje organizatora kako nisu željeli među nositelje baklje uključiti one sportaše koji su se po završetku karijere odlučili baviti politikom, a Fauner je trenutačno zamjenik gradonačelnika Sappade, mjesta u Dolomitima, poglavito jer je tijekom prolaska po Siciliji jedan od nositelja baklje bio lokalni političar.

Talijanski ministri infrastrukture ‍i sporta Matteo Salvini i Andrea Abodi stoga su najavili "hitan sastanak" s organizatorima kako bi se riješilo ovo sporno pitanje.

