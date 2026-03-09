Tko je muškarac s ruksakom? Norveška policija objavila fotografije osumnjičenog

Eksplozija je u noći na nedjelju uznemirila norvešku prijestolnicu. Policija je sada objavila fotografije osobe koju povezuje s incidentom ispred američkog veleposlanstva u Oslu, a istraga se vodi kao prioritetna.

Na dvjema snažno pikseliziranim fotografijama sa snimki nadzornih kamera vidi se osoba s prekrivenim licem, odjevena u tamnu odjeću i s ruksakom na leđima. Istražitelji vjeruju da je upravo ta osoba povezana s eksplozijom koja se dogodila na ulazu u zgradu veleposlanstva, piše BBC.

Policija je priopćila da je eksploziju uzrokovala improvizirana eksplozivna naprava postavljena kod ulaza. U detonaciji je nastala manja materijalna šteta, ali srećom nitko nije ozlijeđen.

Video iranskog vrhovnog vođe?

Iako su ranije poručili da je moguće da se radi o terorističkom činu, policija zasad nema novih informacija o motivu napadača. Paralelno analiziraju i video koji je u vrijeme incidenta bio objavljen na Google Mapsu. Prema pisanju lokalnih medija, u međuvremenu obrisani video sadržavao je snimku iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija, koji je prošlog mjeseca ubijen tijekom zajedničkih američko-izraelskih napada na Teheran.

Na terenu su tijekom istrage korišteni psi tragači, dronovi i helikopteri, a policija poziva građane da se jave ako imaju bilo kakvu informaciju o osumnjičeniku ili su između ponoći i dva sata ujutro primijetili nešto sumnjivo u blizini veleposlanstva.

Hitne službe na mjesto događaja stigle su oko jedan sat iza ponoći u zapadnom dijelu Osla. Fotografije s društvenih mreža nakon eksplozije pokazale su razbijeno staklo u snijegu ispred ulaza u konzularni odjel, pukotine na staklenim vratima i tamne tragove na podu. Norveške vlasti incident su opisale kao neprihvatljiv.

Što se dogodilo?

Podsjetimo, nepoznata naprava eksplodirala je u nedjelju rano ujutro na ulazu u američko veleposlanstvo u Oslu, pri čemu je pričinjena samo materijalna šteta, a ozlijeđen nije nitko.

Glasna eksplozija u blizini veleposlanstva u zapadnom Oslu čula se oko jedan sat ujutro, a iz kompleksa se vidio dim, rekli su očevici lokalnim medijima.

Glasnogovornik policije Mikael Dellemyr izjavio je za javnu televiziju NRK da se eksplozija dogodila na ulazu u konzularni odjel. Policijska uprava Osla priopćila je da zasad nije poznato što je uzrokovalo eksploziju niti tko je u incident upleten. "Policija je u dijalogu s veleposlanstvom i nema izvješća o ozlijeđenim osobama", navodi se u izjavi.

POGLEDAJTE VIDEO: Izbjeglički val kreće prema Europi? Jakovina upozorava na katastrofalne posljedice rata u Iranu