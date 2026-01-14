FREEMAIL
JOŠ MALO PA NESTALO /

Za razliku od nogometnog SP-a cijene ulaznica za OI u Los Angelesu prava bagatela

Foto:

'Olimpijske igre moraju biti dostupne i uključive, jer pripadaju svima'

14.1.2026.
16:47
Hina
Organizatori Olimpijskih igara 2028. u Los Angelesu istaknuli su da će cijene ulaznica biti povoljne, napominjući da će milijun karata biti dostupno po cijeni od 28 dolara.

"Olimpijske igre moraju biti dostupne i uključive, jer pripadaju svima. To znači da i cijene ulaznica moraju biti priuštive", izjavio je predsjednik organizacijskog odbora Olimpijskih igara 2028. Casey Wasserman

 On je napomenuo da će trećina od približno 14 milijuna karata za olimpijske i paraolimpijske igre biti u rasponu cijena do najviše 100 dolara, s tim da će se milijun ulaznica moći kupiti za 28 dolara.

U srijedu počinje registracija za kupnju ulaznica za Olimpijske igre 2028. u Los Angelesu, a početak prodaje karata predviđen je za travanj.

Za razliku od nogometnog SP-a cijene ulaznica za OI u Los Angelesu prava bagatela