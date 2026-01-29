Američka masovna armada stigla na Bliski istok: Trump razmatra jednu vrstu napada

Eskalacija napetosti između SAD-a i Irana nastavlja se nakon što je američki predsjednik Donald Trump u srijedu objavio da se "masivna armada" kreće prema iranskim obalama. Poručio je Teheranu da mu istječe vrijeme za postizanje nuklearnog sporazuma.

Iran je oštro odgovorio na te prijetnje, kazavši da su iranske oružane snage spremne na bilo kakvu agresiju. Dodaju i da je njihov nuklearni program isključivo miroljubive naravi te ustrajno odbacuje optužbe SAD-a da pokušava razviti nuklearno oružje.

Prijetnje o napadu na Iran započele su nakon nasilnog gušenja prosvjeda protiv režima koji su, prema riječima skupina za ljudska prava i svjedoka, rezultirali tisućama mrtvih.

Tijek događaja uživo pratite u nastavku:

Što bi se dogodilo da SAD napadne Iran? Ovo je 7 scenarija

10.52 - SAD razmatra vojni napad na Iran, no posljedice su vrlo neizvjesne. Ovo je nekoliko mogućih scenarija.

Optimističan ishod uključuje ograničene, precizne američke udare koji bi srušili iranski režim i otvorili put demokraciji. Ipak, iskustva iz Iraka i Libije pokazuju da je takav prijelaz rijetko miran.

Druga mogućnost je da režim preživi, ali bude prisiljen ublažiti svoju politiku i represiju. Ovaj scenarij se smatra malo vjerojatnim.

Mnogi analitičari vjeruju da bi se režim mogao urušiti i biti zamijenjen vojnom vlašću, ponajviše pripadnicima Revolucionarne garde, koja ima snažan interes zadržati kontrolu.

Iran bi također mogao uzvratiti napadima na američke baze i saveznike u regiji, koristeći rakete i dronove, čime bi posebno ugrozio zemlje Perzijskog zaljeva.

Još ozbiljnija prijetnja bila bi postavljanje mina u Hormuškom tjesnacu, kroz koji prolazi velik dio svjetske trgovine naftom i plinom, što bi izazvalo globalne gospodarske posljedice.

U krajnjem slučaju, Iran bi mogao potopiti američki ratni brod, što bi predstavljalo veliko poniženje za SAD i snažno proširilo sukob.

Najopasniji scenarij je potpuni kolaps države i izbijanje kaosa, građanskog rata i etničkih sukoba, što bi dovelo do humanitarne i izbjegličke krize u regiji.

Iran masovno uhićuje liječnike

9.57 - Dok se Iran suočava s posljedicama brutalnog gušenja proturežimskih prosvjeda, vlasti su fokus usmjerile na zdravstvene djelatnike. Zbog spašavanja života ranjenih prosvjednika, deseci liječnika su uhićeni, a kirurgu Alirezi Golchiniju (52) sada prijeti i smrtna kazna, piš Guardian.

Golchini je uhićen u siječnju u svom domu u gradu Qazvinu. Prema svjedočanstvu obitelji, uhićenje je bilo iznimno nasilno. Pretučen je pred suprugom i 11-godišnjim sinom, pri čemu su mu slomljena rebra i ruka. Optužen je za 'moharebeh' (vođenje rata protiv Boga), što se u Iranu kažnjava smrću. Njegov jedini zločin bio je poziv ranjenim prosvjednicima da mu se jave za pomoć, budući da su mnogi strahovali od uhićenja u državnim bolnicama.

Skupine za ljudska prava, poput norveškog IHRNGO-a, upozoravaju da ovo nije izoliran slučaj. Samo u proteklom tjednu privedeno je najmanje devet liječnika i volontera. Sigurnosne snage danima upadaju u domove i improvizirane klinike, uništavajući opremu i imovinu onih koji su pružali prvu pomoć.

U izjavi koju je jučer na platformi X objavio američki State Department, zatraženo je oslobađanje Golchinija i "svih hrabrih liječnika koji su pomogli svojim sunarodnjacima“.

"Predsjednik Trump jasno je dao do znanja da se u Iranu ne smiju provoditi pogubljenja te da će biti posljedica ako vlada poduzme takve korake“, dodali su.

Opasnost od građanskog rata

9.50 - Reutersovi zvori koji su dobro upoznati s razgovorima unutar Trumpove administracije, izrazili zabrinutost u vezi s planovima Bijele kuće. Smatraju da bi zračni udari, koji bi gađali iranske vođe i institucije, mogli oslabiti pokret koji je već uzdrman nakon najkrvavije represije zabilježene još od Islamske revolucije 1979. godine, umjesto da izvedu ljude na ulice.

Alex Vatanka, direktor programa za Iran na Institutu za Bliski istok, rekao je da bez značajnijih prebjega unutar vojske iranski prosvjedi ostaju 'herojski, ali nadjačani'.

Visoki izraelski dužnosnik, izravno upoznat s planovima Izraela i SAD-a, rekao je da njegova zemlja ne vjeruje da zračni udari sami po sebi mogu srušiti Islamsku Republiku.

"Ako želite srušiti režim, morate poslati kopnene snage", kazao je taj dužnosnik i dodao da bi Iran, čak i u slučaju da SAD ubiju vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hameneija, "našao novog vođu koji bi ga zamijenio".

On smatra da samo kombinacija vanjskog pritiska i organizirane domaće opozicije može promijeniti politički kurs Irana.

Prema riječima drugog izraelskog dužnosnika, iransko je vodstvo oslabljeno nemirima koji su potresali zemlju, ali ostaje čvrsto na vlasti unatoč dubokoj gospodarskoj krizi koja je potaknula prosvjede.

"Više izvješća američkih obavještajnih službi došlo je do sličnog zaključka: uvjeti koji su doveli do prosvjeda i dalje postoje i slabe vladu, ali nema većih pukotina u vlasti", rekle su dvije osobe upoznate s tim izvješćima.

Upozoravaju i da bi podijeljeni Iran mogao utonuti u građanski rat, kao što se dogodilo nakon američke invazije na Irak 2003. godine, što bi izazvalo val izbjeglica, poticalo islamističke ekstremiste i prekinulo transport nafte kroz Hormuški tjesnac.

Trump razmatra napad na iranske vođe

9.40 - Američki predsjednik Donald Trump razmatra novu veliku vojnu akciju protiv Irana nakon što preliminarni razgovori Washingtona i Teherana o ograničavanju iranskog nuklearnog i raketnog programa nisu donijeli napredak. Upozorio je da će sljedeći američki napad biti 'daleko gori' od udara izvedenih prošlog ljeta na iranska nuklearna postrojenja.

Sinoć su SAD i Iran razmijenili poruke putem omanskih diplomata, kao i izravno između Trumpova izaslanika Stevea Witkoffa i iranskog ministra vanjskih poslova Abbasa Araghchija, u pokušaju da se spriječi američki napad. Iako se kratko razgovaralo o mogućem sastanku uživo, do njega nije došlo, a ozbiljni izravni pregovori u međuvremenu nisu nastavljeni, piše CNN.

Prema izvorima, Trump razmatra zračne udare na iranske vođe i sigurnosne dužnosnike, kao i nove napade na nuklearna postrojenja. Američke vojne opcije proširene su dolaskom udarne skupine nosača zrakoplova USS Abraham Lincoln u Indijski ocean.

