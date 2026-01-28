Moćni Trumpov nosač aviona ušao u 'ghost mode': Ovo je znak da se sprema napad?

Iran se priprema za mogući američki napad nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump u utorak izjavio da se "još jedna prekrasna armada" uputila prema Bliskom istoku, javlja Daily Mail.

"Usput, još jedna prekrasna armada sada prekrasno pluta prema Iranu. Pa, vidjet ćemo", poručio je Trump tijekom govora na događaju u Iowi. Te izjave stižu nakon što je američki nosač zrakoplova USS Abraham Lincoln u ponedjeljak ušao u zonu odgovornosti Središnjeg zapovjedništva (CENTCOM). Pratili su ga razarači USS Frank E. Petersen, Jr, USS Spruance i USS Michael Murphy.

Privatna britanska sigurnosna tvrtka Ambrey u utorak je pak izdala priopćenje u kojem navodi da se procjenjuje kako su Sjedinjene Američke Države rasporedile dovoljno vojne sposobnosti da protiv Irana provedu kinetičke operacije, a da istodobno zadrže sposobnost da obrane sebe i regionalne saveznike od protuudara.

'Ghost mode'

Istovremeno, talijanski Corriere della Sera izvijestio je u utorak da je nosač zrakoplova Lincoln ušao u takozvani "režim duha" (ghost mode). Riječ je o vojnom terminu koji označava isključivanje svih sustava s ciljem da se postane elektronički nevidljiv. Spomenuti medij navodi da se je to uobičajen potez tijekom pripreme za napad.

Podsjetimo, USS Abraham Lincoln nije samo ratni brod, već integrirani sustav projekcije vojne, tehnološke i industrijske moći. Njegova kombinacija nuklearnog pogona, zračne nadmoći i globalne mobilnosti čini ga jednim od ključnih instrumenata američke mornarice u očuvanju prisutnosti na svjetskim oceanima.

Napetosti između Washingtona i Teherana porasle su otkako su prošlog mjeseca u Iranu buknuli prosvjedi proturežimski prosvjedi. Američki mediji pisali su da je USS Abraham Lincoln i tri prateća razarača u petak stigli u Indijski ocean i uputili se prema Omanskom zaljevu. Sam Trump u subotu je potvrdio izvještaje i rekao da se američka armada uputila prema Bliskom istoku te da Washington pomno prati situaciju u Iranu.

Američka administracija ističe da su otvorene sve opcije, među njima i vojna akcija. Iranski dužnosnici su pak upozorili da bi nakon potencijalnog napada uslijedio "brz i sveobuhvatan" odgovor.

