VEĆA NEGO U VENEZUELI /

Trump poslao zastrašujuću poruku: 'Prema vama ide masivna armada, vrijeme istječe!'

Trump poslao zastrašujuću poruku: 'Prema vama ide masivna armada, vrijeme istječe!'
Foto: Zachary Pearson/afp/profimedia

'Kao što sam Iranu već jednom rekao - SKLOPITE DOGOVOR!', napisao je Trump

28.1.2026.
14:37
Erik Sečić
Zachary Pearson/afp/profimedia
Američki predsjednik Donald Trump objavio je u srijedu na svojoj platformi Truth Social da se prema Iranu uputila masivna armada. 

"Kreće se brzo, s velikom snagom, entuzijazmom i jasnom svrhom. Riječ je o većoj floti od one koja je bila poslana prema Venezueli, a predvodi nosač zrakoplova USS Abraham Lincoln. Kao i u slučaju Venezuele, ona je spremna, voljna i sposobna brzo ispuniti svoju misiju — brzinom i silom, ako bude potrebno.", naveo je Trump u objavi.

Trump ističe da se nada će se Iran brzo sjesti za stol i pregovarati o poštenom i pravednom sporazumu: "BEZ NUKLEARNOG ORUŽJA. Vrijeme istječe, doista je od presudne važnosti". 

"Kao što sam Iranu već jednom rekao - SKLOPITE DOGOVOR! Nisu to učinili i uslijedila je 'Operacija Ponoćni Čekić', veliko razaranje Irana. Sljedeći napad bit će daleko gori, ne dopustiti da se to ponovno dogodi" zaključio je Trump.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte prepucavanje vladajućih i oporbe oko Trumpova Odbora za mir

IranDonald Trump
