Plenković zahvalio Primorcu, pa komentirao Trumpov 'Odbor za mir': 'Proveli smo temeljitu analizu'

Vlada danas održava svoju redovitu sjednicu u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, a na otvorenom dijelu sjednice je ukupno 14 točaka. Sjednica je na rasporedu od 10 sati, a Vlada će usvojiti programe ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe u postojeće zgrade te uređenja pročelja za postojeće zgrade.

Na dnevnom redu je i odluka o prelasku granice oružanih snaga država saveznica i Oružanih snaga RH radi sudjelovanja na zajedničkoj obuci i vježbama u 2026. godini, kao i odluka o nabavi streljiva putem Europske obrambene agencije.

Vlada će donijeti i službenu odluku o kandidaturi Marka Primorca, ministra na odlasku, za potpredsjednika Upravnog vijeća Europske investicijske banke. Njemu će ujedno ovo biti i posljednja sjednica Vlade.

Zahvalio Primorcu

Sjednicu je otvorio premijer Andrej Plenković. Uvodno se osvrnuo na jučerašnji sastanak sa županima uključenim u Razvojni sporazum za Sjever Hrvatske.

Plenković je najavio da će Vlada donijeti i službenu odluku o kandidaturi ministra na odlasku, Marka Primorca, za potpredsjednika Upravnog vijeća Europske investicijske banke. Podsjetio je na nedavno kandidiranje Borisa Vujčića na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke.

Plenković je zahvalio ministru Primorcu na dosadašnjem radu.

"Hvala mu na doprinosu u radu Vlade. Želim mu da ovih mjesec dana koliko je ostalo do preuzimanja dužnosti iskoristi za kvalitetnu prupremu kako bi iduće tri godine radio u najužem vodstvu Europske investicijske banke. Riječ je o banci koja je dosad u Hrvatsku uložila 8,3 milijarde eura. Vjerujem da će se suradnja intenzivirati", dodao je.

Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta

Naglasio je da je početkom tjedna obilježen Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Uz izaslanstvo Sabora, izaslanstvo Vlade predvodili su ministar Gordan Grlić Radman, ministrica Nina Obuljen Koržinek i posebna savjetnica Sara Lustig. "Na Mirogoju je obilježena uspomena na strašne zločine", rekao je Plenković.

'Proveli smo temeljitu analizu'

Komentirao je i konzultacije vođene na razini Vlade i parlamentarne većine o inicijativi predsjednika Donalda Trumpa o Odboru za mir.

"Proveli smo temeljitu analizu. Visoko cijenimo Trumpov poziv da se Hrvatska priključi radu Odbora za mir, posebno u kontekstu njegovih napora koji su doveli do prekida krvoprolića u Gazi. Budući da je njegov sveobuhvatni plan zadobio široku podršku međunarodne zajednice, o čemu je donesena i odgovarajuća rezolucija Vijeća sigurnosti, pažljivo smo sagledali sve dosad poznate aspekte osnivanja i predviđenog modaliteta djelovanja Odbora...", rekao je Plenković.

"Obavio sam i razgovor s predsjednikom Zoranom Milanovićem i upoznao ga sa stavovima Vlade i parlamentarne većine", rekao je Plenković, pa dodao: "Iako u sadašnjem odliku pristupanje Hrvatske u Odbor za mir nije ostvarivo, ostajemo predani podršci ukupnim naporima stabilizacije stanja na Bliskom istoku te političkom procesu pregovora između Izraela i Palestine".

Podsjetio je da je Hrvatska dosad uputila i značajnu humanitarnu pomoć. "Hrvatska posjeduje jedinstveno poslijekonfliktno iskustvo, koje u velikoj mjeri dijelimo s Ukrajinom. Stoga ćemo, u suradnji s američkim i europskim mirovnim partnerima, nastaviti pridonositi ukupnim naporima u okviru Trumpova sveobuhvatnog plana za okončanje sukoba u Gazi", rekao je Plenković.

Pregovori sa sindikatima

Osvrnuo se i na pregovore sa sindikatima.

"Vlada i pregovarački odbori državnih službi sporazumijeli su se o povećanju osnovice za izračun plaća državnih službenika i namjštenika i poećanju materijalnih i nematerijalnih prava. Nakon više razgovora dogovoreno je povećanje osnovice u tri navrata tijekom 2026. godine. Danas je osnovica 1004 eura, prvo povećanje bit će 1. travnaj i bit će osnovica 1015 eura, drugo 1. kolovoza na 1025 eura, a treće povećanje od 1. prosinca, a osnovica ide na 1035 eura", kazao je Plenković.

Čestitao rukometašima

Premijer je čestitiao rukometašima na ulasku u polufinale Europskog prvenstva.

"Nadamo se da će biti još dobrih vijesti. Malo su nas razmazili sa svojim sjajnim sportskim uspjesima, želimo im uspjeh u predstojećim utakmicama", poručio je Plenković.

