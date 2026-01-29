Tko će rukometaše bodriti protiv Njemačke? Znamo tko od političara ide u Dansku

Hrvatska rukometna reprezentacija sutra igra polufinalnu utakmicu protiv Njemačke na ovogodišnjem Europskom prvenstvu.

U drugom krugu pali su svi redom - Islanđani pa Švicarci, a onda i naši susjedi Slovenija i Mađarska.

Hrvatska ovog puta nije bila na domaćem terenu kao prošle godine pa nismo imali ni prilike vidjeti naše političare u ložama, barem u dosadašnjim utakmicama.

Tko će od političara put Danske?

A tko bi mogao put Herninga u Dansku? Plenković je već ranije najavio da sigurno neće ići u petak s obzirom da u Zagreb po prvi put stiže njemački kancelar Friedrich Merz, a bit će tu i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola, ali i niz drugih predsjednika vlada i država, kao i oporbenih čelnika EPP-a. Hoće li otići u nedjelju na finale/borbu za broncu tek preostaje za vidjeti.

No, kako je potvrđeno portalu net.hr, na polufinale sigurno idu predsjednik Sabora Gordan Jandroković i ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

Hoće li s njima biti i Zoran Milanović? Iz ureda predsjednika rekli su nam da još uvijek ne znaju hoće li predsjednik Republike ići na utakmicu.

