NIŠTA OD PLENKOVIĆA? /

Tko će rukometaše bodriti protiv Njemačke? Znamo tko od političara ide u Dansku

Tko će rukometaše bodriti protiv Njemačke? Znamo tko od političara ide u Dansku
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Hrvatska ovog puta nije bila na domaćem terenu kao prošle godine pa nismo imali ni prilike vidjeti naše političare u ložama

29.1.2026.
10:52
Jakov Sedlar
Sanjin Strukic/pixsell
Hrvatska rukometna reprezentacija sutra igra polufinalnu utakmicu protiv Njemačke na ovogodišnjem Europskom prvenstvu.

U drugom krugu pali su svi redom - Islanđani pa Švicarci, a onda i naši susjedi Slovenija i Mađarska. 

Hrvatska ovog puta nije bila na domaćem terenu kao prošle godine pa nismo imali ni prilike vidjeti naše političare u ložama, barem u dosadašnjim utakmicama. 

Tko će od političara put Danske?

A tko bi mogao put Herninga u Dansku? Plenković je već ranije najavio da sigurno neće ići u petak s obzirom da u Zagreb po prvi put stiže njemački kancelar Friedrich Merz, a bit će tu i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola, ali i niz drugih predsjednika vlada i država, kao i oporbenih čelnika EPP-a. Hoće li otići u nedjelju na finale/borbu za broncu tek preostaje za vidjeti. 

No, kako je potvrđeno portalu net.hr, na polufinale sigurno idu predsjednik Sabora Gordan Jandroković i ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

Hoće li s njima biti i Zoran Milanović? Iz ureda predsjednika rekli su nam da još uvijek ne znaju hoće li predsjednik Republike ići na utakmicu. 

POGLEDAJTE VIDEO: Jeste li primijetili ovaj detalj kod proslave našeg dvojca? 'Spasio ga je od pada'

