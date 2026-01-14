Unatoč padovima i razočaranjima, Zrinka šalje snažnu poruku

Zrinka Ljutić oglasila se na Instagramu nakon noćnog slaloma u Flachauu, koji je završila na 24. mjestu, u trenutku kada joj sezona ne ide prema očekivanjima. Aktualna osvajačica Malog kristalnog globusa u slalomu ove zime traži pravi ritam, uz niz odustajanja i bodovni učinak ispod prošlogodišnje razine.

U emotivnoj objavi priznala je da još uvijek traži odgovore na ono što ne funkcionira, ali i poručila da ljubav prema skijanju nije nestala. Istaknula je kako je ovo razdoblje vidi kao lekciju koja je tjera na dublje razumijevanje borbe, sumnji i ustrajnosti, bez obzira na rezultate.

Naglasila je da joj podrška navijača i dalje znači mnogo te poručila kako vjeruje u povratak na vrh, bez obzira na to koliko će za to trebati vremena. Zanimljivo, dodala je i kako su joj bodovi u Flachauu prvi u karijeri na toj stazi.

Objava je izazvala brojne reakcije, a podršku su joj uputile i neke od najvećih zvijezda Svjetskog kupa, među njima Mikaela Shiffrin, Federica Brignone i Loic Meillard.

