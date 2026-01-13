Zrinka Ljutić u noćnoj utrci u Flachauu traži povratak u slalomsku elitu

Nakon uzbuđenja u Kranjskoj Gori, karavana Svjetskog kupa skijašica seli se u Austriju, gdje je na rasporedu prava poslastica sezone. Legendarni noćni slalom u Flachauu, sedma slalomska utrka sezone, pod svjetlima reflektora okupit će svjetsku elitu u borbi za prestižnu titulu "Princeze Snježnog prostora Salzburg". Utrka ima i dodatnu težinu jer je posljednja prilika skijašicama za popravak plasmana prije zaključenja kvalifikacijskog perioda za Zimske olimpijske igre u Milano Cortini.

Ova sezona u tehničkim disciplinama, a pogotovo u slalomu, protječe u znaku apsolutne dominacije Amerikanke Mikaele Shiffrin. Nakon što je veći dio prošle sezone propustila zbog ozljede, Shiffrin se vratila u punoj snazi i na otvaranju sezone nanizala čak pet uzastopnih slalomskih pobjeda, ostavljajući konkurenciju i po sekundu i pol iza sebe. Njezin pobjednički niz, koji joj je donio rekordnu 101. pobjedu u Svjetskom kupu, prekinut je tek početkom siječnja u Kranjskoj Gori.

Tamo je slavila Švicarka Camille Rast, koja je time potvrdila da je uz mladu Albanku Laru Colturi najozbiljnija protukandidatkinja američkoj zvijezdi. Rast trenutno drži drugo mjesto u poretku slaloma s 362 boda, dok je Shiffrin s 580 bodova već jednom rukom na malom Kristalnom globusu. Trećeplasirana Colturi ima 280 bodova. Odsutnost prošlogodišnje ukupne pobjednice Federice Brignone zbog teške ozljede i povratak Slovakinje Petre Vlhove tek sredinom sezone dodatno su otvorili prostor za uspon novih imena na postolja.

Dok Shiffrin niže pobjede, prošlogodišnja osvajačica malog Kristalnog globusa u slalomu, naša Zrinka Ljutić, proživljava sezonu punu uspona i padova. Mlada, 21-godišnja Zagrepčanka briljira u veleslalomu, gdje se nalazi na izvrsnom šestom mjestu u poretku discipline s 207 bodova, uključujući i sjajno drugo mjesto na postolju u kanadskom Tremblantu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Međutim, u disciplini u kojoj je lani dominirala, Zrinka nikako ne uspijeva pronaći pravi ritam. Nakon solidnog otvaranja sezone i osvajanja 40 bodova u Leviju, uslijedila je serija odustajanja. Od šest odvoženih slaloma, Zrinka je čak četiri puta ostala bez plasmana, što ju je u ukupnom poretku slaloma gurnulo na za nju skromno 19. mjesto sa samo 72 osvojena boda. Utrka u Flachauu stoga za nju predstavlja ključan test i priliku da preokrene sezonu u svojoj najjačoj disciplini.

Spektakularna atmosfera pod reflektorima i deseci tisuća navijača uz stazu Hermann Maier čine Flachau jednom od najiščekivanijih utrka u kalendaru. Za skijašice je ovo više od borbe za bodove; to je posljednja provjera forme i prilika za jačanje samopouzdanja prije nego što se 18. siječnja podvuče crta za olimpijske kvalifikacije. Dobar rezultat u Austriji mogao bi osigurati bolju startnu poziciju na najvažnijem natjecanju četverogodišnjeg ciklusa, koje će se za skijašice održati na stazama Cortine d'Ampezzo. Za Zrinku Ljutić, to je prilika da dokaže kako je slalomski pehovi nisu pokolebali i da je spremna ponovno se boriti za sam vrh.

Austrijski Flachau, u kojem će večeras biti održan tradicionalni noćni slalom iz kalendara Svjetskog kupa za skijašice, od sljedeće će godine biti domaćin i noćnog veleslaloma, objavila je austrijska izvještajna agencija APA.

Veleslalom i slalom bi trebali biti održani 4. i 5. siječnja 2027., što je u prošlosti često bio termin održavanja sljemenskih slaloma za Trofej Snježne kraljice.

Termine je potvrdila i Međunarodna skijaška federacija (FIS).

"Dodavanje veleslaloma obogatit će ovu uspješnu priču još jednim poglavljem", rekao je glavni tajnik Austrijskog skijaškog saveza Christian Scherer u priopćenju za javnost.

Dodao je da odluka ima smisla i sa sportskog i s organizacijskog gledišta, navodeći kao primjer utrke skijaša u Schladmingu, gdje se kombiniranje dviju disciplina pokazalo uspješnim.

"Učinkovitije je i održivije koristiti potrebnu infrastrukturu za dva natjecanja", dodao je Scherer.

Posljednji veleslalom skijašica za Svjetski kup u Flachau je održan 17. siječnja 2016., a pobjednica je bila Njemica Viktoria Rebensburg.

POGLEDAJTE VIDEO: Majstorije Dominika Kuzmanovića protiv Njemačke, čak je i zabio gol