Ponajbolja skijašica svijeta bit će spremna za ZOI: Što se tiče Svjetskog kupa, postoji caka

Federica Brignone već se 284 dana oporavlja od teške ozljede koljena koju je zadobila prošle godine na prvenstvu Italije. Ponajbolja skijašica današnjice sitno broji do Zimskih olimpijskih igara do čijeg nas otvaranja dijeli 25 dana.

Brignone će se sigurno naći na startu Olimpijskih igara, a nosit će i talijansku zastavu na otvaranju. Iako je bilo planova da nastupi na utrkama Svjetskog kupa prije OI, čini se da od toga ipak ništa. Brignone će ovoga tjedna isprobati olimpijsku stazu i neće biti u Tarvisiju na Svjetskom kupu za vikend.

"Federica će sama odlučiti hoće li nastupati u Svjetskom kupu prije Cortine ili neće", kaže tehnički direktor reprezentacije Gianluca Rulfi za talijansku Gazzettu. Po njemu je ipak bolje propustiti Svjetski kup jer bi si Federica tako zadržala zaštićeni renking za sljedeću sezonu, a nastupom bi si mogla pokvariti startne brojeve za sljedeću sezonu.

"Danas smo sigurni da će se Federica natjecati na ZOI. Ostatak ćemo procjenjivati ​​dan po dan, kao što smo to radili proteklih devet mjeseci. Što se tiče rangiranja, istina je da bi za nju bilo bolje da preskoči cijelu sezonu i vrati se sljedeće sezone među prve tri u veleslalomu, superveleslalomu i spustu (na ljestvici WCSL-a, koja određuje startni redoslijed). Ali ako osjeti želju za natjecanjem, čak ni start s brojem 30 ne bi bio problem: Vonn i Shiffrin su to nedavno učinile, vrativši prvo mjesto u samo nekoliko utrka", priča brat i trener Davide Brignone.

