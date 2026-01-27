Bivši i budući Zagrebov Slovenac: 'Ovo će odlučiti utakmicu, raspored je glupo napravljen'

Utorak na Europskom prvenstvu donosi veliki derbi Hrvatske i Slovenije koji je dodatno ojačan činjenicom da onaj tko izgubi gubi šanse za polufinale.

Uoči utakmice razgovarali smo s čovjekom koji odlično poznaje oba tabora. Urh Kastelic vratar je koji je skupio više od 50 nastupa za Sloveniju, a dvije je godine igrao za Zagreb u koji će se vratiti sljedeće sezone.

Foto: Igor Soban/pixsell

"Za Sloveniju prvenstvo nije počelo dobro, gusta utakmica s Crnom Gorom pa smo gubili osam-devet razlike od Švicarske, ali od tog preokreta je sve krenulo", počeo je Kastelic. "Čujem se često s Blažem Jancom, rekao mi je da ih je taj preokret baš pokrenuo i od tada sve ide super. Hrvatskoj će biti opasno što Slovenija radi malo grešaka i jako dobro šutira. Igra se na puno golova, protiv Mađarske na zadnjoj utakmici isto njihov golman nije mogao ništa obraniti", kazao nam je Urh pa nastavio.

'Presudit će bolji vratari'

"Slovenija igra jedan atipičan rukomet, nemamo nekog velikog igrača 1 na 1 osim Mačkovšeka. Hrvatska jaka ekipa kao uvijek. Nije ih poremetio poraz od Švedske, vratili su se odmah protiv Islanda i tu pokazali da su kvalitetnija ekipa. Čeka nas zanimljiva utakmica i mislim da će presuditi tko ima boljeg golmana jer su ekipe slične. Hrvatska ne smije griješiti jer naši dobro vuku u kontru, u leđa, odmah kažnjavaju. Mađari su bili bolji prvo poluvrijeme, nismo dobro stajali u obrani, pa smo se u drugom poboljšali i kažnjavali njihove greške brzim golovima. Moje mišljenje je da će utakmica biti u egalu i pobijedit će onaj tko će imati boljeg golmana i manje griješiti", rekao je Kastelic.

Utakmicu Hrvatske i Slovenije gledajte u utorak u 18 sati na platformi VOYO i RTL-u. Vrijeme je za rukomet počinje u 17 sati.

Slovenija igra jako brz rukomet, oslanjaju se na tranziciju, a tu bi mogli raniti i Hrvatsku koja je pokazala kako se muči s vraćanjem u obranu.

"Dosta se naša igra oslanja na bekove, Janca i Makuca i oni su baš iznenadili, posebice Janc kako može igrati u kontinuitetu. On može igrati gdje god ga staviš, takav se igrač rijetko rađa. Braća Makuc su jako dobri. Čak i mladi Anže koji nema iskustva u reprezentaciji i pogotovo Tajnik koji je odlično zamijenio Domena Makuca kojeg je malo stalo protiv Mađarske i tako sve iznenadio. Slovenija je imala problema s obranom i vratarima a ako sada spoje dva poluvremena, onda će biti jako teško Hrvatskoj. Hrvatska, mislim da ima još rezervi, ali sada im neće biti kao prošle godine kada ih je domaća publika spasila protiv Slovenaca i otvorila im put za dalje", rekao je Kastelic o utakmici.

'Ne znam tko radi taj raspored'

EHF je skrojio pakleni raspored. Hrvatska i Slovenija dan kasnije igraju posljednje kola, a pobjedniku će ta utakmica biti finale.

"Svako tko se bavio sportom zna da ne možeš zaspati odmah nakon utakmice. Drži te adrenalin, a ako izgubiš onda vrtiš film u glavi i ne možeš zaspati do 2-3 ujutro. Baš je teško igrati tako gust raspored i zato u finalima gledamo ekipe koje imaju najširu klupu, Danci uvijek imaju 16 igrača koji mogu odigrati. Zato reprezentacije koje su zanimljive poput Nizozemske ili Farskih otoka ne mogu tako igrati u kontinuitetu jer nemaju širinu.

Foto: Maximilian Koch/imago Sportfotodienst/profimedia

Treba odigrati 9 utakmica dobrih u 14 dana. To će biti zeznuto tko god dobije između Hrvatske i Slovenije. Vesel si jer si dobio jedno finale, a onda sljedeći dan igraš još jedno finale i najvažniju utakmicu turnira. To je jako zahtjevno psihološki, a i opasno za ozljedu. To nitko ne podržava i ja ne znam tko taj raspored radi, baš je glupo napravljeno. Svi se bune na to, ne vidim tu puno smisla.

Čak je i navijački teško, dobiješ utakmicu, veseliš se, a sutra odmah igraš. Treba produžiti tu euforiju na više dana kao što u nogometu traje prvenstvo mjesec dana. Vidio sam izjave i Glavaša i ostalih igrača i dobro su rekli, to stvarno nije zdravo", zaključio je Urh Kastelic koji nam je kazao kako ima puno prijatelja u obje ekipe i da će svakako slaviti, a poželio je da pobjednik ogleda Slovenije i Hrvatske na kraju i osvoji prvenstvo.

POGLEDAJTE VIDEO: Igor Vori i Mirza Džomba se pribojavaju Slovenije: Evo zašto