Bolestan raspored jednom nas je koštao medalje, a Slovenija zbog medicine nema šanse za polufinale

Pred hrvatskom su rukometnom reprezentacijom dvije ključne utakmice na ovom Europskom prvenstvu. Rukometaši će igrati sa Slovenijom i Mađarskom u utorak i srijedu i moraju dobiti obje, a možda niti to ne bude dosta za polufinale.

Ono što je vrlo neobično je da igramo dvije utakmice dan za danom. U utorak od 18 sati igramo sa Slovenijom, a točno 24 sata kasnije očekuje nas susret s Mađarskom. Bit će to drugi puta da će Hrvatska na velikom natjecanju, europskom ili svjetskom prvenstvu igrati dvije utakmice u dva dana, a prvi ne pamtimo po dobrome.

Naime. Hrvatska je na Svjetskom prvenstvu 2017. igrala polufinale protiv Norveške. Izgubili smo tada nakon produžetaka, Zlatko Horvat nije realizirao sedmerac za pobjedu, a u dodatnih 10 minuta smo izgubili i dan kasnije igrali upravo sa Slovenijom za treće mjesto. Bila je to luda utakmica u kojoj smo imali osam razlike, a onda se ugasili i izgubili broncu.

Slovenija je svoje polufinale izgubila dan prije Hrvatske i imala 24 sata za odmor i pripremu prije utakmice. Naši su rukometaši izgubili utakmicu koja je završila vjerojatno oko 23 sata, trajala je 70 minuta, izgubili smo je na bolan način i vjerojatno nakon neprospavane noći morali igrati utakmicu za treće mjesto 20 sati nakon polufinala.

To se sve osjetilo nakon 45 minuta. 45 minuta smo gazili Sloveniju, a onda je jednostavno medicina odigrala svoje, čovjek ne može preko svojih mogućnosti i Hrvatska je stala. Odigrali smo na tom prvenstvu 9 utakmica u 14 dana i fizički to jednostavno nismo mogli izdržati.

Iza svega je egzaktna znanost

Doktor Charles Czeisler proučavao je kako san utječe na sportaše i na to pokušava upozoravati NBA igrače i momčadi. Naime, raspored u NBA-u je toliko gust da su neke utakmice unaprijed izgubljene zbog nedostatka odmora i sna.

Prema Czeisleru, ako provedete samo jednu noć bez sna, prosječna refleksna reakcija se s 250 smanjuje na između 800 i 900 milisekundi; kao i kod čovjeka koji je sa 0.08% alkohola u krvi zakonski nesposoban za vožnju. Osim toga, nedostatak sna čak deset puta više utječe na osobe između 18 i 25 godina nego na one starije od 60.

Uzmite u obzir da rukomet zbog velikog broja teških kontakata iziskuje još više napora od košarke i potrebniji je duži odmor.

Hrvatske rukometaše to je koštalo brončane medalje 2017. zbog IHF-ove odluke da se utakmice za treće mjesto igra dan nakon polufinala. Sada se Hrvatskoj događa situacija u kojoj će igrati dvije utakmice u razmaku od 24 sata, a hrvatski protivnici u srijedu, Mađari, suočit će se s još težom situacijom.

Naime, Mađarska u utorak u 20:30 igra protiv Švedske, a onda u srijedu u 18 sati igra protiv Hrvatske. To je samo 21 i pol sata razmaka između početka dvije utakmice, a ako računamo da će Mađari svoju utakmicu završiti oko 22 sata, to im ostavlja samo 20 sati da se pokupe iz dvorane u hotel, spavaju, odmore od utakmice, odrade pripremu i trening za Hrvatsku i dođu na utakmicu.

Slično je i Slovencima koji s nama igraju u 18 sati, a dan kasnije će već u 15:30 igrati protiv Islanda (koji i u utorak igra u 15:30) i ako dobiju nas to će biti izravan sudar za polufinale koji je, eto, EHF učinio vrlo nepravednim.

To je nevjerojatno naporna situacija, ali je po pravilima EHF-a, u kojima u članku 11.5 stoji kako "Svaka momčad mora imati najmanje osamnaest (18) sati odmora između dvije odigrane utakmice EHF EURA". Onome tko je odredio tih 18 sati treba pokazati istraživanja doktora Charlesa Czeislera!

