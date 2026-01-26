EHF objavio veliko slavlje naših rukometaša u svlačionici, jedan igrač prednjači: 'Tako je, aaa'

Hrvatska rukometna reprezentacija za sada po planu sve dobiva u drugom krugu Europskog prvenstva. U dvije utakmice upisali smo dvije pobjede i ostvarili prvi dio plana.

U nedjelju je pala Švicarska 28-24 sada se stvorio krug od četiri reprezentacije u grupi s četiri boda. Hrvatska sada ne ovisi sama o sebi. Ostale su nam utakmice sa Slovenijom i Mađarskom, a niti obje pobjede nam ne jamče ulaz u polufinale jer imamo najslabiju gol-razliku u trokutu sa Švedskom i Islandom pa se nadamo kiksu nekoga od njih.

Ipak, pobjede nižemo i to je najbitnije, a slavilo se i u svlačionici nakon pobjede nad Švicarskom. EHF je uhvatio djelić slavlja i objavio na svojim društvenim mrežama. Matej Mandić prednjačio je u slavlju, grlio je svog prezimenjaka Davida i vikao "On, on je igrač utakmice".