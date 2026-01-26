FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NIŽEMO POBJEDE /

EHF objavio veliko slavlje naših rukometaša u svlačionici, jedan igrač prednjači: 'Tako je, aaa'

EHF objavio veliko slavlje naših rukometaša u svlačionici, jedan igrač prednjači: 'Tako je, aaa'
×
Foto: Screenshot/facebook/ehfeuro

EHF je uhvatio djelić slavlja

26.1.2026.
11:44
Sportski.net
Screenshot/facebook/ehfeuro
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatska rukometna reprezentacija za sada po planu sve dobiva u drugom krugu Europskog prvenstva. U dvije utakmice upisali smo dvije pobjede i ostvarili prvi dio plana. 

U nedjelju je pala Švicarska 28-24 sada se stvorio krug od četiri reprezentacije u grupi s četiri boda. Hrvatska sada ne ovisi sama o sebi. Ostale su nam utakmice sa Slovenijom i Mađarskom, a niti obje pobjede nam ne jamče ulaz u polufinale jer imamo najslabiju gol-razliku u trokutu sa Švedskom i Islandom pa se nadamo kiksu nekoga od njih.

Ipak, pobjede nižemo i to je najbitnije, a slavilo se i u svlačionici nakon pobjede nad Švicarskom. EHF je uhvatio djelić slavlja i objavio na svojim društvenim mrežama. Matej Mandić prednjačio je u slavlju, grlio je svog prezimenjaka Davida i vikao "On, on je igrač utakmice". 

Rukomet 2026Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Hrvatska Rukometna Reprezentacija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NIŽEMO POBJEDE /
EHF objavio veliko slavlje naših rukometaša u svlačionici, jedan igrač prednjači: 'Tako je, aaa'