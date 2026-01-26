Rutinska pobjeda? Da, a toga ne bi bilo bez dva ključna poteza Dagura Sigurdssona

Hrvatska rukometna reprezentacija za sada po planu sve dobiva u drugom krugu Europskog prvenstva. U dvije utakmice upisali smo dvije pobjede i ostvarili prvi dio plana.

Naši su rukometaši rutinski pobijedili Švicarsku. Istina, ovo rutinski zvuči poprilično čudno kada znamo da smo u prvih 10 minuta zabili jedan gol i gubili četiri razlike. Ipak, brzo smo se vratili, preuzeli konce igre i veći dio utakmice pobjeda uopće nije dolazila u pitanje.

Švicarce smo znali kao prvake prvog poluvremena jer su protiv Slovenije i Mađarske (upravo dva naša preostala suparnika) imali veliku prednost koju nisu uspjeli sačuvati. Protiv Slovenije su imali šest razlike na poluvremenu, došli čak i do devet u 33. minuti, a na kraju izgubili. Protiv Mađara su imali također plus šest na poluvremenu, u 33. minuti plus sedam, a na kraju jedva spasili bod.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Protiv nas su se ipak ugasili znatno ranije. Na poluvremenu smo mi imali prednost od dva razlike pa su Švicarci bili tek pobjednici prve polovine prvog poluvremena. Hrvatska se nakon loših uvodnih 10 minuta potpuno probudila, a velike zasluge opet ima naš izbornik Dagur Sigurdsson.

Dva poteza koja su prelomila utakmicu

Islanđanin rijetko poseže za igrom 7 na 6. Na ovom prvenstvu to još nismo vidjeli, a onda je taj potez povukao u utakmici sa Švicarskom u devetoj minuti i pogodio! Hrvatskom napadu trebalo je nešto i Dagur je to osjetio, uveo dodatnog igrača umjesto vratara i tako smo došli do našeg prvog i drugog pogotka. Istina, primili smo jedan na prazna vrata, ali puno je važnije da su nas golovi koje smo postigli sa sedam igrač u napadu probudili i vratili u utakmicu. Nakon time-outa pravovremeno pozvanog u desetoj minuti dobili smo ono što time-out treba donesti. Razbili smo ritam Švicaraca, podigli razinu u obrani i uslijedio je preokret.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Sigurdsson je s ta dva pravovremena poteza (sedam na šest i time-out) opet pokazao o kakvom se stručnjaku radi. Nije samo majstor sustavnog rada, analitike i pripreme utakmice, već je odličan i u vođenju utakmice i reagiranju u trenutku. Trebalo je hrabrosti za igru sedam na šest i isplatilo se. Puno brže nego Slovenija i Mađarska, Hrvatska je ugasila Švicarce i došla do važna dva boda.

Slovenija je iznimno opasna

Što nam sad slijedi? Pa, malo su nam planove pomutili Islanđani koji su pobijedili Šveđane i sada se moramo nadati da ćemo pobijediti i Sloveniju i Mađarsku, ali onda i čekati kiks Islanda ili Švedske. Možda zvuči kao floskula kada naši rukometaši kažu da gledaju samo sebe i da idu utakmicu po utakmicu, ali to uistinu i je jedini recept. Ne možemo utjecati na utakmice u kojima ne igramo. Možemo se samo fokusirati na naše utakmice. Pobijediti i Sloveniju i Mađarsku, a onda možemo biti ponosni pa makar završili u utakmici za peto mjesto.

Da, trebali smo s manje razlike izgubiti od Švedske, da, mogli smo s više razlike pobijediti Island, ali to je sada iza nas. Ispred nas je Slovenija. Vrlo neugodna Slovenija koja igra jako bez rukomet i Uroš Zorman izvlači maksimum iz osakaćen reprezentacije. Neće nam biti lako, ali jesmo favoriti i zato se moramo postaviti kao u utakmicama s Islandom i Švicarskom.

