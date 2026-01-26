Zašto se Dagurov sin ne preziva kao on i kako bi se prezivali naši rukometaši da su Islanđani

Hrvatski rukomet već je nekoliko godina pod jakim islandskim utjecajem. Dagur Sigurdsson zaludio je hrvatsku svojim ne samo rukometnim znanjem, već i emocijom pokazuje koja je odličan spoj islandske hladnoće i balkanske žestine.

Dagur ne sakriva svoju očaranost Hrvatskoj, a i hrvatski navijači će često reći, posebice nakon svjetskog srebra, da je Dagur naš. Možda će vam biti zanimljivo da se Dagurov sin ne preziva Sigurdsson, a niti otac također. I ne, nije tu došlo do neke obiteljske drame, već je to jednostavno tako na Islandu.

Kako Islanđani dobivaju prezime?

Naime, Islanđani i Islanđanke prezime dobivaju po očevom (ili rjeđe majčinom) imenu. Dakle, očevo ime plus nastavak -son (sin) i dobijete islandsko prezime. U slučaju kćeri, nastavak je -dottir (kći). Otac našeg izbornika očito se zvao Sigurd pa je Dagur dobio prezime Sigurdsson (Sigurov sin). Tako se sin našeg izbornika ne preziva kao njegov otac već Dagursson.

Malo smo se pozabavili s time kako bi se prezivali naši reprezentativci da su Dagurovi sunarodnjaci pa da su prezime dobivali po islandskoj tradiciji. Tako bi naš kapetan Ivan Martinović bio Ivan Zoransson. Na vratima ne bi bio Kuzmanović, već Dominik Tomislavsson.

Protivničke obrane ne bi rastavljao Srna, već Zvonimir Renatosson. S krila ne bi prijetio Glavaš već Filip Željkosson. Drugo krilo bio bi Marin Marinkosson. Na crti bi bio Veron Alvarosson dok bi naš napad predvodio ne Cindra, već Luka Dražensson. Tuđe napade kao prednji u 5-1 obrani izluđivao bi naš specijalac Marko, ne Mamić, već Nikolasson.

Prva sedmorka s islandskim prezimenima

Ako do sljedeće utakmice sa Slovenijom naši reprezentativci odluče zaigrati s islandskim prezimenima kako bi se positvojetili sa svojim izbornikom, Denis Špoljarić onda bi ovako u emisiji Vrijeme je za rukomet najavio sastav: Na vratima će biti Dominik Tomislavsson. Krećemo s Lukom Draženssonom na srednjem, Ivan Zoransson će biti desno, a Zvonimir Renatosson lijevo. Na crti je Veron Alvarosson, a na krilima Filip Željkosson i Marin Marinkosson.

Vjerojatno ćemo Sloveniju i Mađarsku ipak napasti sa svojim prezimenima, ali nije bitno, samo da svi upišemo pobjedsson i plasiramo se u polufinalesson pa da opet bude teško slavljesson.

