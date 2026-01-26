FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DO POLUFINALA /

Zašto se Dagurov sin ne preziva kao on i kako bi se prezivali naši rukometaši da su Islanđani

Zašto se Dagurov sin ne preziva kao on i kako bi se prezivali naši rukometaši da su Islanđani
×
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Dagur ne sakriva svoju očaranost Hrvatskoj, a i hrvatski navijači će često reći da je Dagur naš

26.1.2026.
9:18
Dominik Franculić
Sanjin Strukic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatski rukomet već je nekoliko godina pod jakim islandskim utjecajem. Dagur Sigurdsson zaludio je hrvatsku svojim ne samo rukometnim znanjem, već i emocijom pokazuje koja je odličan spoj islandske hladnoće i balkanske žestine. 

Dagur ne sakriva svoju očaranost Hrvatskoj, a i hrvatski navijači će često reći, posebice nakon svjetskog srebra, da je Dagur naš. Možda će vam biti zanimljivo da se Dagurov sin ne preziva Sigurdsson, a niti otac također. I ne, nije tu došlo do neke obiteljske drame, već je to jednostavno tako na Islandu.

Kako Islanđani dobivaju prezime?

Naime, Islanđani i Islanđanke prezime dobivaju po očevom (ili rjeđe majčinom) imenu. Dakle, očevo ime plus nastavak -son (sin) i dobijete islandsko prezime. U slučaju kćeri, nastavak je -dottir (kći). Otac našeg izbornika očito se zvao Sigurd pa je Dagur dobio prezime Sigurdsson (Sigurov sin). Tako se sin našeg izbornika ne preziva kao njegov otac već Dagursson. 

Malo smo se pozabavili s time kako bi se prezivali naši reprezentativci da su Dagurovi sunarodnjaci pa da su prezime dobivali po islandskoj tradiciji. Tako bi naš kapetan Ivan Martinović bio Ivan Zoransson. Na vratima ne bi bio Kuzmanović, već Dominik Tomislavsson

Protivničke obrane ne bi rastavljao Srna, već Zvonimir Renatosson. S krila ne bi prijetio Glavaš već Filip Željkosson. Drugo krilo bio bi Marin Marinkosson. Na crti bi bio Veron Alvarosson dok bi naš napad predvodio ne Cindra, već Luka Dražensson. Tuđe napade kao prednji u 5-1 obrani izluđivao bi naš specijalac Marko, ne Mamić, već Nikolasson.

Prva sedmorka s islandskim prezimenima

Ako do sljedeće utakmice sa Slovenijom naši reprezentativci odluče zaigrati s islandskim prezimenima kako bi se positvojetili sa svojim izbornikom, Denis Špoljarić onda bi ovako u emisiji Vrijeme je za rukomet najavio sastav: Na vratima će biti Dominik Tomislavsson. Krećemo s Lukom Draženssonom na srednjem, Ivan Zoransson će biti desno, a Zvonimir Renatosson lijevo. Na crti je Veron Alvarosson, a na krilima Filip Željkosson i Marin Marinkosson. 

Vjerojatno ćemo Sloveniju i Mađarsku ipak napasti sa svojim prezimenima, ali nije bitno, samo da svi upišemo pobjedsson i plasiramo se u polufinalesson pa da opet bude teško slavljesson. 

POGLEDAJTE VIDEO: Kapetan Martinović nakon velike pobjede: 'Zasad sam dobro, ali ne mogu baš skakati kao inače'

Hrvatska Rukometna ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DO POLUFINALA /
Zašto se Dagurov sin ne preziva kao on i kako bi se prezivali naši rukometaši da su Islanđani