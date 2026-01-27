Maša

Maša je visoka i elegantna 24-godišnjakinja koja vrlo brzo privuče vašu pozornost. Za sebe kaže da je uporna, ženstvena i iskrena, ali priznaje da može biti tvrdoglava i ponekad joj je teško reći - ne. Voli modu i brigu o sebi, a aktivna je i u humanitarnom radu te skrbi o životinjama. U ljubavi traži pouzdanog partnera koji je beskrajno odan. Ne tolerira izdaju ili nepoštovanje. Vjeruje da je ljubav jača od svega, a privlače je muškarci koji dijele njezine ambicije i strast prema životu. Maša sebe opisuje kao natjecateljski nastrojenu, ali preferira rješavati konflikte dostojanstveno i smireno, oslanjajući se na samopouzdanje i zrelost. U show ulazi spremna na nova iskustva i pronalazak partnera koji razmišlja slično kao ona. Gledajte novu sezonu 'Gospodina Savršenog' od 26. siječnja na platformi Voyo, a uskoro na RTL-u!