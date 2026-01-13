Jedna fotografija zapalila internet: Tko je djevojka koja se pojavila uz mladu F1 zvijezdu

Samo jedna objava na Instagramu bila je dovoljna da pokrene lavinu. Argentinski vozač Formule 1, Franco Colapinto, podijelio je seriju fotografija sa svojih dana odmora, a među njima se našla i jedna koja je posebno privukla pažnju javnosti: slika talentirane glumice i pjevačice Maije Reficco kako nosi njegovu kacigu. Obožavatelji su odmah počeli teoretizirati o novom zvjezdanom paru. No, tko je zapravo mlada umjetnica koja se našla u središtu medijske pozornosti?

Glasine o romansi između Franca Colapinta i Maije Reficco nisu se pojavile bez osnove. Osim fotografije s kacigom, par je razmjenjivao komentare, a Reficco je na svom profilu objavila fotografiju s opisom "Žrtvovani život sportaša visokih performansi", frazu koju je Colapinto kasnije ponovio u svojoj objavi. Ipak, nedugo nakon što su se glasine proširile, oglasio se Fedde Popgold, voditelj i bliski prijatelj glumice, koji je odlučio razjasniti situaciju. Potvrdio je da su se Maia i Franco nedavno upoznali preko zajedničkih prijatelja i da se druže, ali je naglasio kako ona trenutno nije u službenoj vezi. Opisao je njihov odnos kao "zbližavanje", ostavljajući vrata otvorenima za budućnost, ali demantirajući da je riječ o formalnoj vezi.

Maia Reficco rođena je 14. srpnja 2000. godine u Bostonu, ali se s četiri godine s obitelji argentinskog podrijetla preselila u Buenos Aires, gdje je i odrasla. Njezin put prema umjetnosti bio je gotovo predodređen. Odrasla je u glazbenoj obitelji; majka Katie Viqueira poznata je pjevačica i vokalna trenerica, a otac Ezequiel Reficco profesor je na Sveučilištu Los Andes. Od malih nogu bila je okružena glazbom, učeći svirati klavir, gitaru, saksofon i ukulele. Uz glazbu, jedanaest godina trenirala je akrobatiku, što joj je dalo iznimnu disciplinu i tjelesnu spremnost.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Njezin talent nije ostao nezapažen. S petnaest godina otputovala je u Los Angeles, gdje je dobila priliku učiti pjevanje od Erica Vetra, vokalnog trenera koji je radio s Arianom Grande i Shawnom Mendesom. Dodatno se usavršavala na prestižnom Berklee College of Music, gdje je zahvaljujući svom izvanrednom talentu osigurala stipendiju za petotjedni program. Sve je to postavilo temelje za karijeru koja će uskoro doživjeti strelovit uspon.

Prva velika uloga stigla je 2017. godine u Nickelodeonovoj seriji Kally's Mashup, koja ju je lansirala među zvijezde u Latinskoj Americi. Uloga Kally Ponce donijela joj je nekoliko nominacija i nagrada Kids' Choice Awards, potvrdivši njezin status tinejdžerske ikone. No, njezine ambicije bile su puno veće. Uskoro je uslijedio prijelaz na američko tržište i uloge u velikim produkcijama.

Pojavila se u Netflixovom filmu Osveta na maturalcu (Do Revenge) uz zvijezde poput Camile Mendes i Maye Hawke. Ipak, ulogu koja ju je predstavila globalnoj publici dobila je u HBO Max seriji Slatke male lažljivice: Izvorni grijeh, postavši prva latinoamerička glumica s glavnom ulogom u popularnoj franšizi. Njezina interpretacija Noe Olivar, atletičarke koja se bori s problematičnom prošlošću, dobila je pohvale kritike i publike. Osim glume, Reficco je ostvarila i svoj san nastupom na Broadwayu, gdje je 2024. preuzela ulogu Euridike u hvaljenom mjuziklu Hadestown.

Maia Reficco danas je puno više od "navodne djevojke" vozača Formule 1. Ona je svestrana umjetnica koja s jednakom strašću osvaja televizijske ekrane, filmska platna i kazališne daske. S nizom nadolazećih projekata, uključujući filmove One Fast Move i The Last Sunrise, njezino ime je ono koje ćemo zasigurno još dugo čuti. Bez obzira na status njezina ljubavnog života, njezina karijera nezaustavljivo ide naprijed.

POGLEDAJTE VIDEO: Iza kulisa Dinamovih priprema: Vjetar, 'tortura' i detalj koji je posebno digao atmosferu