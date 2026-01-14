Plenković i Milanović zaratili zbog Rafalea: 'Divlji Balkanci će se svađati čiji je veći...'

'A FRANCUZI ZARAĐUJU' /

Hrvatski Rafalei su bolji od srpskih – tako je na kritike s Pantovčaka odgovorio premijer Andrej Plenković.

Predsjedniku Zoranu Milanoviću je poručio kako kao premijer nije ništa napravio za ratno zrakoplovstvo i indirektno ga nazvao - papkom.

Bauk: 'Francuzi će zarađivati, dok će se divlji Balkanci svađati'

Pantovčak je bez komentara, no odgovor stiže od šefa Odbora za obranu Arsena Bauka koji se osvrnuo na navod Ministarstva obrane (MORH) koje je kazalo da će 'mandat Zorana Milanovića u obrani ostati najviše upamćen po brutalnom rezanju materijalnih prava pripadnika Hrvatske vojske – do te mjere da su pojedinim kategorijama vojnika ukinuli čak i juhu i salatu u obroku',

'Ovo sa salatom i juhom je zanimljiva dosjetka, ali me bivši ministar obrane podsjetio da je HDZ-ova Vlada prije naše dijelu časnika uskratila ne samo juhu i salatu nego i glavno jelo i desert. I sad ostaje ono vječito pitanje - jesmo li mi Rafaleima platili ulazak u Schengen', kaže Bauk za RTL Danas.

'Francuzi će zarađivati dok će se divlji Balkanci svađati čiji je bolji ili kako to naš narod voli reći - čiji je veći', dodao je Bauk.