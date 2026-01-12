Plenković 'raspalio' po oporbi: 'Drago mi je da su se razotkrili'

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković ustvrdio je u ponedjeljak kako ne postoji namjera oporbe da se izabere potpuni sastav Ustavnog suda, ocijenivši da ni Udruga hrvatskih sudaca nema niti jedan razlog reagirati na nešto što je isključivo u nadležnosti političkih stranaka.

"Više je nego jasno po izjavama zastupnika oporbe, prije svega SDP-a, da ne postoji istinska namjera oporbe da se izabere potpuni sastav Ustavnog suda. To je sasvim jasno bilo već pri izboru deset sudaca Ustavnog suda prošle godine", rekao je Plenković novinarima nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.

Andrej Plenković rekao prošlog tjedna da HDZ želi vezanim imenovanjem izabrati predsjednika Vrhovnog suda i tri ustavna suca tako da dva predloži parlamentarna većina, a jednoga oporba, što je naišlo na kritike oporbe i Udruge hrvatskih sudaca (UHS).

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

UHS se u četvrtak u priopćenju usprotivila ideji da se izbor predsjednika Vrhovnog suda politički uvjetuje izborom sudaca Ustavnog suda, navodeći da je riječ o dva posve odvojena državna tijela dok je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić ocijenio da se HDZ "ruga" hrvatskim građanima te istaknuo da je tome dokaz i reakcija Udruge hrvatskih sudaca.

Plenković je za reakciju UHS-a rekao je da ga je dosta iznenadila te ne vidi niti jedan razlog da ta udruga reagira na nešto što je isključivo u nadležnosti političkih stranaka jer Hrvatski sabor bira predsjednika Vrhovnog suda.

Ustvrdio je da je predsjednik Republike Zoran Milanović kršio Ustav kada je Zlatu Đurđević kandidirao za predsjednicu Vrhovnog suda, ali da tada UHS nije reagirao.

Plenković je pritom upitao je li sudac Vrhovnog suda Damir Kontrec na bilo koji način reagirao na eksplicitan Milanovićev stav o tome da ne želi za predsjednika Vrhovnog suda predložiti niti jednog od aktualnih sudaca Vrhovnog suda za predsjednika tog suda.

Premijer i predsjednik HDZ-a odbacio je kritike da u vezanom imenovanju predsjednika Vrhovnog suda i tri ustavna suca ima političke trgovine. "Tu nema nikakve trgovine, nema ničeg protuustavnog, nema ničeg protuzakonitog i neuobičajenog", poručio je.

Istaknuo je kako u tome postoji vrlo jasna politička pozicija i stajalište HDZ-a i parlamentarne većine u cilju ubrzanja procedure imenovanja preostala tri suca Ustavnog suda i izbora predsjednika Vrhovnog suda.

Poručio je kako je HDZ takvim potezom "dao recept drugim političkim strankama" kako da se dođe do rješenja te drži i da će kod oporbe prevladati razum.

Plenković je kazao kako smatraju da sastav Ustavnog suda treba u svjetonazorskom smislu 'reflektirati' poruku birača i građana koja je izražena na izborima za Hrvatski sabor 2024.

"Za razliku od ljevice mi ta načela poštujemo", kazao je. Drži i kako se oporba prije početka nove sjednice Hrvatskog sabora razotkrila da nisu zainteresiran za pravičan i pravedan izbor sudaca Ustavnog suda po načelu proporcionalnosti, što je i stav Venecijanske komisije.

"Stav oporbe je nebranjiv, nerazuman i opstruirajući. Drago mi je da su se razotkrili", istaknuo je.