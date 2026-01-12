FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SMIJEH DO SUZA /

Rutte postavio pitanje o pilotima, pazite reakciju nakon Plenkovićevog odgovora: 'To je tajna'

Hvalio je američkog predsjednika Donalda Trumpa, ali i hrvatsko naoružanje.

NATO, tvrdi, nije u krizi zbog Trumpovog poteza. To su bile poruke šefa Saveza Marka Ruttea, koji u Zagrebu boravi u sklopu turneje po državama članicama.

Dočekali ga Rafalei 

Prvo srdačan zagrljaj, a onda u obilazak hrvatskih vojnih aduta na nebu. Prvi na redu bili su Rafalei, Ruttea je dočekalo njih šest. 'Impresivno', rekao je nakon što se saznao da su piloti u Francuskoj vježbali oko 200 sati. Na pitanje koliko uopće ima obučenih pilota u Hrvatskoj, ubacio se premijer Andrej Plenković i rekao da je 'to tajna', nakon čega su se svi nasmijali. 

U prilogu pogledajte detalje posjeta 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
12.1.2026.
19:11
Andrijana Čičak Božić
NatoMark RutteAndrej Plenković
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx