Rutte postavio pitanje o pilotima, pazite reakciju nakon Plenkovićevog odgovora: 'To je tajna'

SMIJEH DO SUZA /

Hvalio je američkog predsjednika Donalda Trumpa, ali i hrvatsko naoružanje.

NATO, tvrdi, nije u krizi zbog Trumpovog poteza. To su bile poruke šefa Saveza Marka Ruttea, koji u Zagrebu boravi u sklopu turneje po državama članicama.

Dočekali ga Rafalei

Prvo srdačan zagrljaj, a onda u obilazak hrvatskih vojnih aduta na nebu. Prvi na redu bili su Rafalei, Ruttea je dočekalo njih šest. 'Impresivno', rekao je nakon što se saznao da su piloti u Francuskoj vježbali oko 200 sati. Na pitanje koliko uopće ima obučenih pilota u Hrvatskoj, ubacio se premijer Andrej Plenković i rekao da je 'to tajna', nakon čega su se svi nasmijali.

U prilogu pogledajte detalje posjeta