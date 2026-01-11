FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'TEŠKO JE...' /

Mikulić je iza rešetaka već mjesec i pol dana: Tko će sjesti u jednu od najmoćnijih fotelja?

Bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić mjesec i pol dana je u Remetincu. Istražni zatvor određen mu je do 23. siječnja, no iz pritvora bi mogao i ranije ako se dotad ispitaju svi svjedoci. 

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić kaže kako je teško znati hoće li uskoro biti podignuta optužnica protiv Mikulića. "Istraga je u tijeku. Vidjet ćemo, teško je odgovoriti na takva pitanja."

Pitanje je i tko će naslijediti bivšeg državnog inspektora. Koji je iz pritvora zatražio aktivaciju dužnosničke povlastice odnosno isplatu šest punih i šest polovica plaća. 

"Državni inspektorat neće biti samo represivni aparat već sredstvo prevencije i edukacije", kazao je svojevremeno Mikulić.

No taj je aparat, sumnjiči ga USKOK, koristio za vlastiti probitak - primanje 120 tisuća eura mita kao i mesnih proizvoda, od vlasnika dva kamenoloma te neutvrđen iznos novca od još jednog vlasnika. 

Mikulićevu smjenu upravo na dan uhićenja premijer je obrazložio reformom upravljanja državnim poduzećima i primjenom novih standarda OECD-a. No novog imena za moćnu fotelju dužnosnika koji nadzire sve - od cijena, zaštite potrošača, graditeljstva, poljoprivrede, turizma i ugostiteljstva - još nema iako je od smjene prošlo mjesec i pol dana. Više doznajte u prilogu Dajane Šošić.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
11.1.2026.
21:50
Dajana Šošić
Državni InspektoratAndrija MikulićIvan TurudićAndrej Plenković
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx