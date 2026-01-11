Mikulić je iza rešetaka već mjesec i pol dana: Tko će sjesti u jednu od najmoćnijih fotelja?

'TEŠKO JE...' /

Bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić mjesec i pol dana je u Remetincu. Istražni zatvor određen mu je do 23. siječnja, no iz pritvora bi mogao i ranije ako se dotad ispitaju svi svjedoci.

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić kaže kako je teško znati hoće li uskoro biti podignuta optužnica protiv Mikulića. "Istraga je u tijeku. Vidjet ćemo, teško je odgovoriti na takva pitanja."

Pitanje je i tko će naslijediti bivšeg državnog inspektora. Koji je iz pritvora zatražio aktivaciju dužnosničke povlastice odnosno isplatu šest punih i šest polovica plaća.

"Državni inspektorat neće biti samo represivni aparat već sredstvo prevencije i edukacije", kazao je svojevremeno Mikulić.

No taj je aparat, sumnjiči ga USKOK, koristio za vlastiti probitak - primanje 120 tisuća eura mita kao i mesnih proizvoda, od vlasnika dva kamenoloma te neutvrđen iznos novca od još jednog vlasnika.

Mikulićevu smjenu upravo na dan uhićenja premijer je obrazložio reformom upravljanja državnim poduzećima i primjenom novih standarda OECD-a. No novog imena za moćnu fotelju dužnosnika koji nadzire sve - od cijena, zaštite potrošača, graditeljstva, poljoprivrede, turizma i ugostiteljstva - još nema iako je od smjene prošlo mjesec i pol dana. Više doznajte u prilogu Dajane Šošić.