Krv na ulicama Teherana: 538 ubijenih, sprema li se američka intervencija?

Vlado Šola rekao o igri reprezentaciji ono što smo svi htjeli ćuti
Okršaji prosvjednika i policijskih snaga diljem Irana. Broj poginulih ubrzano raste. Organizacije za ljudska prava navode najmanje 538 ubijenih, 10 tisuća uhićenih, a prema iranskoj agenciji Tasnim najmanje je 109 ubijenih policajaca.
Ravnatelj iranske policije Ahmad-Reza Radan izjavio je: "Neprijatelj je pretvorio našu djecu i mlade u žrtve vlastite propasti. Što se tiče policije, budući da ovu razinu smatramo razinom nereda, prema izgrednicima ćemo reagirati odlučno, brzo i oštro." Više pogledajte u prilogu Andrijane Čičak Božić