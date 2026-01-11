Krv na ulicama Teherana: 538 ubijenih, sprema li se američka intervencija?

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ESKALACIJA NASILJA /

Okršaji prosvjednika i policijskih snaga diljem Irana. Broj poginulih ubrzano raste. Organizacije za ljudska prava navode najmanje 538 ubijenih, 10 tisuća uhićenih, a prema iranskoj agenciji Tasnim najmanje je 109 ubijenih policajaca.

Ravnatelj iranske policije Ahmad-Reza Radan izjavio je: "Neprijatelj je pretvorio našu djecu i mlade u žrtve vlastite propasti. Što se tiče policije, budući da ovu razinu smatramo razinom nereda, prema izgrednicima ćemo reagirati odlučno, brzo i oštro." Više pogledajte u prilogu Andrijane Čičak Božić