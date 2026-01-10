Renko o zimi kakvu dugo nismo imali: 'Najgore je prošlo, ali jutra će biti ledena'

DO -10 CELZIJEVACA /

Iako je većina velikih i važnih prometnica u Zagrebu očišćena, neke ulice i dalje su pod snijegom koji se počeo topiti. No noćas će temperatura pasti i do -9, a otopljeni snijeg ponovno bi se mogao pretvoriti u opasan led. Najhladnije je ujutro bilo na Zavižanu gdje je izmjereno -4, te u Varaždinu -3 stupnja Celzija. U Delnicama i Krapini -2, a Osijek koji je jučer bio čak ispod minus 10, danas se probudio na nula stupnjeva. O zimi kakvu godinama nismo imali razgovarali smo s RTL-ovom prognostičarkom Tanjom Renko.

Cijeli razgovor pogledajte u videu