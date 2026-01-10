Zagrebačka Trauma radi punom parom, doktor: 'Pazite se, evo kad će biti najopasnije!'

200 POSTO VIŠE POSLA /

Četvrti je dan otkako je pao snijeg, no stižu nova upozorenja. Sav snijeg koji se tijekom dana topio i ispirao posipni materijal, noćas će se na niskim temperaturama zalediti.

Proteklih su dana gipsaone i operacijske sale u bolnicama bile pune, kako je sada provjerili smo u zagrebačkoj Traumi gdje smo razgovarali s liječnikom Klinike za traumatologiju KBC-a Sestre Milosrdnice Zagreb Slavenom Babićem.

"Od popodneva imamo malo manji pritisak u polikliničkom dijelu, ali trenutačno dvije operacijske sale i dalje rade te će raditi i dalje, bit će puno posla za sutrašnju ekipu", kazao je liječnik.

Objasnio kakve su najčešće ozljede ovih dana: "Uglavnom kod mlađih ljudi stradavaju potkoljenice i gležnjevi, kod starije populacije često liječimo ručne zglobove, ramena, a kukovi su najčešći razlozi za hospitalizaciju".

Istaknuo je da je trenutak nepažnje dovoljan da osoba završi na podu. "Ljudi ne razmišljaju što znači takav traumatološki događaj. Izbaci te iz kolotečine i planova narednih mjeseci zbog trenutka neopreza", dodaje Babić

Otkrio je i koliko su ovakve situacije pritisnule cijeli sustav: "Nas su pritisnule. Ali smo bili spremni na to pa smo organizirali duple ekipe pa imamo kapacitet kreveta i ljude koji će raditi dan i noć i zbrinuti sve ljude", ističe liječnik i otkriva da ovih dana imaju 200 posto više posla. "Jučerašnji dan je završio s 31 hitnom operacijom. Danas smo ih do sada napravili 16", zaključio je.

