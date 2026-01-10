Otvorena skijaška sezona na Sljemenu i Platku - Boris Mišević isprobao snijeg: 'Savršen!'

Besplatna sezona skijanja za Zagrepčane nakon dugog je iščekivanja otvorena na Sljemenu. Zelena i Bijela staza od ove subote su spremne za skijaše. Iako se na početak sezone dugo čekalo, danas na Sljemenu nije bilo velikih gužvi.

Sljemenska cesta i dalje je zatvorena, pa se do vrha može doći autobusom i pješice, a zbog otvorenja dviju staza pojačan je i promet žičarom.

No to nije nimalo smetalo onima koji su ipak povukli na vrh Medvednice.

Iz Koprivnice je na Sljeme stigao Dalibor Kušević i koji kaže da je atmosfera odlična.

„Na početku, kad smo rano došli, bilo je više snijega, staza je odlična. Malo je više ljudi, ali svakako se isplati doći“, rekao je.

Zadovoljan je i Šimun Petrović.

„Bilo je fenomenalno, friški snijeg, staze ispeglane, preporučujemo svima“, poručio je.

Odlične uvjete potvrdio je i Ivan Štimac. „Nisam doživio ovakve uvjete na Sljemenu već 15 godina“, rekao je.

Skijaška sezona danas je otvorena i na Platku, gdje su skijaši oduševljeni.

Tamo je reporter RTL-a Danas Boris Mišević javljajući se uživo potvrdio da je staza "ispeglana", a atmosfera savršena.

"Zadovoljni? To je malo reći. Predivan je bio dan, savršeno su ispeglane staze, sunčano je bilo, a more se vidi s vrha – rijetko gdje u svijetu imate takvo skijalište“, poručio je Mišević.

Staze rade od 9 do 16 sati, a nakon toga otvoreni su ugostiteljski objekti. U tijeku je i dodatno utabavanje staza za sljedeće skijaške dane.

Promet prema Platku, kroz Delnice i Gorski kotar, prolazi bez većih problema. Ceste su prohodne, a do skijališta se od Rijeke stiže za oko 25 minuta. Na raspolaganju je veliko parkiralište s nekoliko tisuća mjesta.

Direktor Goranskog sportskog centra Ivan Stojanović potvrdio je da je prvi dan sezone donio velik interes skijaša.

„Parkiralište je puno, traži se mjesto više, kao i u smještajnim objektima. Ljudi su jedva dočekali početak sezone“, rekao je.

Noćno skijanje na Platku organizirano je utorkom i petkom od 19 do 22 sata, dok je ostalim danima skijalište otvoreno od 9 do 16 sati.