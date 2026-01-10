FREEMAIL
SANACIJA STUPOVA U KRŠU /

Led je lomio beton! Otkrivamo razmjere štete kod Knina i kad bi nakon pet dana mogli dobiti struju

U nekim područjima i peti dan stanovnici nemaju električne energije. Snijeg, led i vjetar stvorili su probleme; zbog odlomljenih stabala i grana angažirani su i bageri.

HEP je sve raspoložive terenske ekipe usmjerio na područje Strmice, ali i na područje Radučića i Ervenika gdje su u kršu stupovi popucali od težine leda na njima. Zbog konfiguracije terena to je iznimno zahtjevan posao poručuju iz HEP-a.

S Antom Bojičićem, voditeljem Terenske jedinice Knin - Elektra Šibenik razgovarala je Nikolina Radić.

Cijeli razgovor pogledajte u videu

 

10.1.2026.
19:28
RTL Danas
KninNevrijemeBez Struje
