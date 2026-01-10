Hrvati potrošili 10,5 milijuna eura na lijekovima za mršavljenje: 'Nažalost, to nije dobar put..'

Vitka linija u Hrvatskoj sve se češće kupuje u ljekarni. Cijena može ići i do 400 eura na mjesec, a Hrvati su lani potrošili gotovo 10,5 milijuna eura za lijekovima za mršavljenje

"U našoj ljekarni otprilike 30-ak ljudi mjesečno s bijelim receptima podiže lijekove po toj indikaciji. Potražnja je konstantno u porastu, došao je i novi lijek u to terapijsko područje i sve više pacijenata dobiva preporuke od svojih liječnika", kaže Mario Vrebčević, magistar farmacije.

No, da lijekovi za mršavljenje nisu čudotvorno rješenje pokazalo je britansko istraživanje provedeno na više od devet tisuća pacijenata.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kilogrami se vraćaju

Prestane li s lijekovima, primjerice, pacijent koji ima 70 kilograma, svakog mjeseca dobije gotovo kilogram. Za godinu i pol, u plusu je 13 i pol.

Liječnici tvrde, takav rezultat je očekivan. "To je odmah direktna potvrda da je debljina kronična bolest. Gubitkom na tjelesnoj masi smanjuje se bazalni metabolizam koji puno dulje ostaje tako nizak, naše tijelo troši manje energije za iste aktivnosti.

Za očekivati je da će svi ljudi koji troše lijekove za smanjenje tjelesne mase povratiti tjelesnu masu zato pacijente treba educirati", kaže Gorana Mirošević, pročelnica Zavoda za endokrinologiju KBC-a Sestre milosrdnice.

Potrošnja lijekova za mršavljenje

Ipak, posljednji podaci HALMED-a pokazuju da potrošnja lijekova za mršavljenje - raste.

Lijek ima djelatnu tvar koja se zove sema-glutid, a u 2023. u Hrvatskoj na nju je potrošeno više od osam i pol milijuna eura.

Lani i više od deset milijuna i dvjesto tisuća eura. Povećanje je to gotovo 18 posto.

Foto: Rtl Danas

'Ovo nije dobar put'

Broj oboljelih od dijabetesa ne raste toliko brzo, pa liječnici upozoravaju sve one koji lijekove za mršavljenje uzimaju zbog izgleda.

"Nažalost, to nije dobar put. Dobar put je jesti zdravo, biti fizički aktivan i naravno uzimati lijekove za debljinu ako su oni potrebni. Morate shvatiti da to nisu lijekovi koji se prepisuju zbog kozmetike nego koji se propisuju - zbog zdravlja", kaže pročelnica Mirošević.

"Ali jednako tako da vrijeme kad su na lijeku koriste za promjenu životnih navika koje će se držati kada jednog dana s lijekom prekinu", kaže farmaceut Vrebčević.

Lijekovi za mršavljenje, slažu se stručnjaci, pomažu samo dijabetičarima, koji bez njih ne mogu. Za ostale, prava borba i dalje je - promjena životnih navika.