Pomama Hrvata za lijekovima za mršavljenje, liječnica otkrila pravu istinu i nuspojave

Ako pratite Direkt onda znate da je premijer kilograme izgubio zahvaljujući gazpachu, ali zato 35 tisuća ljudi u Hrvatskoj kilograme gubi zahvaljujući Ozempicu, Wegovyju, Mounjaro, Saxendi i drugim lijekovima za mršavljenje. Prema posljednjim dostupnim podacima u kolovozu je lijekove za mršavljenje koristilo 10 tisuća ljudi. Cijena mjesečne terapije je od 100 do 450 eura.

Je li lijek učinkovit i koje su mu nuspojave pitali smo endokrinologinju i dijabetologinju koja vodi Centar za debljinu u KB Sveti Duh, Anu Mariju Liberati Pršo.

Znamo da su Hrvati po debljini na neslavnom prvom mjestu među najgorima u Europskoj uniji. Vlada li doista onda pomama lijekovima za mršavljenje?

Vlada pomama. Jesmo li sretni s tom pomamom? Jesmo, zato što su ljudi konačno osvijestili činjenicu da debljina, pogotovo ako je ona popraćena sa zdravstvenim tegobama, bolest i jer smo je počeli tako klasificirati i zvati. Ono što nam je strahovito drago na neki način jest da je sve više liječnika počelo prepoznavati debljinu kao dijagnozu, davati joj medicinsko ime, odnosno šifru, a to je E66 tretirati ju na taj način.

Kako onda to izgleda u praksi? Vama dolaze u Vaš centar ljudi. Tko su ti pacijenti koji žele smršavjeti?

Ima ih različitih. Dakle, to su zaista različiti profili ljudi od, recimo, mlađih žena koje se već neko vrijeme bore s pretilošću I neplodnošću. Ne mogu ostati trudne usprkos brojnim uloženim naporima, pa čak i hormonalnoj terapiji kojoj se podvrgavaju. Do perimenopauznih i menopauznih žena koje također počinju gomilati sve veći broj kilograma, bore se s određenom količinom stresa, nikako ne mogu izgubiti na tjelesnoj masi. Ali da ne spominjemo samo žene. Tu je, naravno, i veliki broj muškaraca koji zbog loših životnih navika, genetike koja igra jako veliku ulogu u genezi pretilosti, i jednostavno ne mogu smršaviti, odnosno izgubiti suvišne kilograme koje su nagomilali tijekom života, a koje ih dovode, i to galopirajuće u nekom trenutku u životu, do razvoja kroničnih bolesti i komorbiditeta te na kraju krajeva ranijeg mortaliteta.

Ne mogu svi oni piti te tablete. Ono što je važno je da moraju se napraviti neke pretrage da se vidi tko smije, a tko ne smije uopće piti ovaj lijek?

Ja bih to uvijek savjetovala. Naime, postoje uvijek jasne kontraindikacije kako za bilo koji drugi lijek, u bilo kojoj drugoj kroničnoj bolesti, tako i u debljini, odnosno kod lijekova za debljinu. Postoje kontraindikacije, postoje mjere opreza i postoje, naravno, populacija koja taj lijek ne bi smjela koristiti poput recimo, trudnica ili žena koje toliko aktivno planiraju trudnoću da misle da će možda i ostati trudne sljedećih tjedan, dva tri. Dalje postoje određene populacije s nekim vrstama karcinoma štitnjače, ljudi koji možda imaju divljajuću hipertrigliredicemiju pa samo što nisu razvili, recimo upalu gušterače.

Znači, postoje neke pretrage koje bi bilo preporučljivo napraviti prije kao i prije svake krvne pretrage?

Ultrazvučne pretrage i ultrazvuk vrata, ultrazvuk abdomena. Ono što treba napraviti je ipak procijeniti tu debljinu, odnosno je li ona zaista bolest, odnosno pokušati ju klasificiratu. Mi još uvijek koristimo indeks tjelesne mase, odnosno BMI po kojem se klasificira ljude iznad 30 do 35, 30 do 40, 40, 45 itd., Ali to nije dovoljno uvijek. Sve češće i češće mi koji se zaista time bavimo u svakodnevnoj praksi koristimo i puno drugih mjera. Opseg struka, bokova, omjera visine omjera struka, koristimo impedanciju, procjenu sastava tijela. Dakle, puno je tu mjera, dok uopće još nismo ni došli do laboratorijskih nalaza kojima je ipak potrebno procijeniti kakva je ta debljina. A onda dolazi još i dalje nekakva obiteljska i osobna anamneza i kakvo je stanje iza te debljine.

Idemo sad na nuspojave, koliko su one česte ozbiljne i koliko se ljudi javljaju uopće?

E, pa sad se možemo nadovezati na prošlo pitanje, jer ako se osoba adekvatno pripremi, odnosno adekvatno obradi i isključe se kontraindikacije, provede se dostatna, odnosno adekvatna edukacija te osobe, što bi se moglo dogoditi uz njezino stanje. Recimo, ako netko ima, recimo žuč pun malih kamenaca, ti obavijestiš, odnosno educira tu osobu koji su prvi znakovi upale žuči do koje može doći ili ne daj Bože upale gušterače do koje može doći. I ako se to sve skupa rano na vrijeme prepozna, onda se sprečavaju teži oblici tih nuspojava, odnosno komplikacija i teške teške komplikacije su vrlo rijetke. Općenito, nuspojave nisu toliko česte koliko se možda o njima sada piše. Očito je popularno napadati lijekove koji su zapravo i genijalni. Međutim, one postoje. Najčešće su one od strane gastrointestinalnog sustava, odnosno probavnog sustava u smislu nekakve mučnine, osjećaja težine u želucu, čak možda pojačanog podrigivanja, osjećaja nadutosti, kod nekih ljudi dođe do blage opstipacije. Kod nekih može puno puno manjeg broja doći do dijareje. Ali većina tih nuspojava su zaista prolazne. Potraju ako se jave nekoliko tjedana i mogu se ublažiti određenim drugim mjerama.

Koliko su različiti, vidjeli smo sad da ima cijeli niz ovih lijekova? Više nije samo Ozempic. Postoji li razlika između njih?

Postoje razlike. Recimo, ovo što ste nabrojali u samom početku. Jedan od njih, najstariji koji je već dugi niz godina prisutan u Hrvatskoj se, recimo, daje svaki dan. Onda imamo ove tjedne lijekove, koji se daju jednom tjedno, a i među njima je razlika. Najnoviji lijek koji imamo je zapravo posebna skupina lijekova jer djeluje na nešto više stanica, poglavito masno tkivo, tako da svaka nova generacija lijekova nekako dodaje dodatni efekt, odnosno jači učinak.

Najvažnije pitanje od svega je učinkovitost. Vidjela sam nekidan Donald Trump kaže 'fat pill doesn't work'. Ne koristi, kaže on. Mene zanima stvarno netko tko to prati kolika je učinkovitost zapravo?

Ogromna je učinkovitost kod većine ljudi, kao i kod svega u životu uvijek postoji Gaussova krivulja. Dakle, uvijek ćete imati određeni dio ljudi koji slabije reagiraju na lijek. Ne popularno kad god se tako izrazim, dobijem atak jer se izražavam na hrvatski, ali to je jednostavno tako. Dok druga skupina ljudi jako, odnosno rekla bih čak i pretjerano reagira na taj lijek. U kratkom vremenskom roku dolazi do gubitka ogromnog broja kilograma, a tu bude i po 20-30 kilograma u nekom kontrolnom periodu par mjeseci, što isto ne želimo. Zapravo, ali većina, a to je 80 posto pacijenata slijedi jedan poželjni tijek, a to je gubitak od, recimo, dvije do šest kilograma mjesečno prosječno, ovisno naravno kolika je startna kilaža. Ali lijekovi zaista jesu učinkoviti, donose jako puno toga dobrog, ne samo regulaciju tjelesne mase, odnosno gubitak težine, nego i regulaciju šećerne bolesti, regulaciju masnoća u krvi, smanjenje krvnog tlaka, smanjenje inzulinske rezistencije. Liječenje, a ovisno o broju izgubljenih kilograma i sleep apneje, odnosno nekih mehaničkih komplikacija debljine. Dakle, puno je toga dobrog što oni mogu.

Više pogledajte u videu: