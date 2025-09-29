Kardiolog objasnio: 'Ovo je ključan test koji predviđa rizik od srčanog udara'

Kardiolog i kirurg za transplantaciju srca, dr. Dmitry Yaranov, objasnio je koji je ključni test koji bi ljudi trebali napraviti kako bi procijenili rizik od srčanog udara – i iznenađujuće, ne radi se o kolesterolu. Liječnik je na svom Instagram profilu istaknuo kako jedan krvni test može predvidjeti je li osoba pod povećanim rizikom, čak i ako su joj vrijednosti kolesterola unutar normalnih granica.

On objašnjava da razina kolesterola kod neke osobe može biti 'normalna', dok istovremeno razina upalnih procesa u tijelu može biti opasno visoka.

"Ovo je krvni test koji predviđa srčane udare. Nije kolesterol. CRP — C-reaktivni protein — je marker upale, a visoke razine povezane su s do tri puta većim rizikom od srčanog udara", naglašava dr. Yaranov. "A evo i obrata: vaš kolesterol može biti 'normalan'... a CRP i dalje opasno visok."

Zašto je kronična upala opasna?

Dr. Yaranov objašnjava da je kronična upala crvena zastava za niz problema povezanih sa srcem i krvnim žilama.

"Kronična upala dovodi do oštećenja arterija, nestabilnosti plaka i većeg rizika od moždanog udara, srčanog udara i periferne arterijske bolesti (PAB)", navodi on.

Precizirao je da se test koji traži niske, ali postojane razine upale naziva hs-CRP (visokoosjetljivi C-reaktivni protein). Dodao je da bi se ovaj marker trebao koristiti zajedno s drugima, poput razine kolesterola i lipoproteina(a) ili Lp(a), kako bi se dobila potpuna slika kardiovaskularnog rizika, piše Express.

Kako smanjiti povišeni CRP?

Liječnik je podijelio i nekoliko praktičnih savjeta za smanjenje razine C-reaktivnog proteina i općenito upalnih procesa u tijelu:

Jedite cjelovitu hranu: Povećajte unos hrane biljnog podrijetla poput voća, povrća, cjelovitih žitarica i mahunarki.

Povećajte unos hrane biljnog podrijetla poput voća, povrća, cjelovitih žitarica i mahunarki. Krećite se: Redovita tjelesna aktivnost je ključna, čak i ako se radi o običnoj šetnji.

Redovita tjelesna aktivnost je ključna, čak i ako se radi o običnoj šetnji. Regulirajte tjelesnu težinu: Gubitak viška kilograma izravno smanjuje upalne procese u tijelu.

Gubitak viška kilograma izravno smanjuje upalne procese u tijelu. Prestanite pušiti: Pušenje je jedan od glavnih okidača kronične upale.

Pušenje je jedan od glavnih okidača kronične upale. Posavjetujte se s liječnikom: Pitajte svog liječnika o mogućem uzimanju statina ili protuupalnih lijekova ako je to potrebno za vašu situaciju.

Iskustvo iz prve ruke

Jedna od pratiteljica dr. Yaranova podijelila je svoje ohrabrujuće iskustvo: "Vježbam i hranim se zdravo većinu dana, ali godinama sam imala visok CRP i granično povišen kolesterol. Pročitala sam članak o tome kako statini mogu sniziti CRP, pa sam razgovarala sa svojim liječnikom i on se složio da mi ih prepiše. Moj CRP je značajno pao, s 20 na 2.0. Osjećam da mi je ovo spasilo život, a bilo je tako jednostavno. Većina liječnika neće sama predložiti CRP test, stoga ih zamolite da ga naprave."

Kako se testirati u Hrvatskoj?

U Hrvatskoj je C-reaktivni protein (CRP) standardna laboratorijska pretraga. Možete je obaviti putem uputnice svog liječnika obiteljske medicine u bilo kojem domu zdravlja ili bolničkom laboratoriju. Testiranje je, naravno, dostupno i u privatnim poliklinikama i laboratorijima

Važno je razlikovati standardni CRP test, koji uglavnom ukazuje na akutne upale (npr. bakterijske infekcije), od visokoosjetljivog CRP testa (hs-CRP). Upravo je hs-CRP ključan za procjenu dugoročnog rizika od kardiovaskularnih bolesti jer detektira niske, tinjajuće razine upale. Nalazi su obično gotovi unutar jednog dana.

Iako je praćenje razine kolesterola i dalje važno, ovaj test nudi dublji uvid u zdravlje vašeg srca. Razgovor s liječnikom o testiranju hs-CRP-a može pružiti cjelovitiju sliku vašeg kardiovaskularnog rizika i pomoći u prevenciji.

