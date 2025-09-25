Alarmantni podaci o broju preminulih: 'Želimo nevidljivog ubojicu učiniti malo vidljivijim'

Svake tri minute jedna osoba u Ujedinjenom Kraljevstvu umire od posljedica bolesti srca, otkrila je Britanska zaklada za srce (BHF). Ova šokantna statistika naglašava tihu epidemiju koja pogađa tisuće obitelji, često bez ikakvog upozorenja.

Kako bi podigla svijest javnosti uoči Svjetskog dana srca 29. rujna, humanitarna organizacija postavila je divovski 3D pješčani sat na londonskom South Banku. Instalacija služi kao snažan podsjetnik da kardiovaskularne bolesti, uključujući srčani i moždani udar, ubijaju češće nego što mnogi misle, a prema pisanju The Independenta, problem je u porastu, posebice među radno aktivnim stanovništvom.

Osobna tragedija kao pokretač promjena

U sklopu kampanje, Dale Lockwood (34) podijelio je svoju potresnu priču. Jednog dana vratio se s posla i pronašao suprugu Ruby mrtvu u krevetu. Imala je samo 31 godinu. "Obuzeo me je potpuni šok i panika," ispričao je.

"Moja supruga je umrla od bolesti srca, a to se može dogoditi i vašoj obitelji," upozorio je Dale.

Ruby je bila detektivka u policiji Zapadnog Yorkshirea, a preminula je od stanja poznatog kao sindrom iznenadne aritmijske smrti – srčanog zastoja bez očitog uzroka. Nakon tragedije, Dale je odmah organizirao liječničke preglede za njihovo dvoje male djece, trogodišnjeg Arthura i jednogodišnju Winifred, kako bi se uvjerio da ne pate od nasljednog genetskog stanja.

Od tužne priče do aktivizma

"Svake godine vozimo automobile na tehnički pregled, ali nikada se ne sjetimo provjeriti vlastito srce," rekao je Dale. "Vrijedi istražiti jer vam to može spasiti život."

Dale sada posvećuje svoje vrijeme prikupljanju sredstava i podizanju svijesti kroz poseban fond nazvan "Be More Ruby". Prikupio je tisuće funti za dobrotvorne svrhe trčeći Londonski maraton. Također se zalaže da svako dijete prođe kardiološki pregled prije nego što završi školovanje s 18 godina.

"Za Ruby je prekasno, ali za druge nije. To je najvažnije," poručio je.

Kroz svoj humanitarni rad, stupio je u kontakt s brojnim ožalošćenim obiteljima i potaknuo ih da podijele lica svojih preminulih voljenih na društvenim mrežama. Čak je napravio privremenu tetovažu s više od 50 imena onih koji su umrli od srčanih bolesti, ističući kako je njegova supruga imala "sreće" što je doživjela 31 godinu, jer su mnoga imena na tetovaži pripadala tinejdžerima, a jedno čak i sedmogodišnjem djetetu.

Porazna statistika i pogrešna percepcija

Unatoč uvriježenom mišljenju da su srčane bolesti problem starijih osoba – čak 21% Britanaca vjeruje da su u opasnosti samo stariji od 60 godina – podaci pokazuju drugačiju sliku. Broj smrtnih slučajeva od kardiovaskularnih bolesti među radno sposobnim odraslim osobama porastao je za gotovo 18 posto između 2019. i 2023. godine. Zdravlje srca u Velikoj Britaniji opalo je brže početkom 2020-ih nego u bilo kojem desetljeću u posljednjih 50 godina.

Simboličnu skulpturu pješčanog sata otkrila je glumica Lisa McGrillis zajedno sa svojom najboljom prijateljicom Mary Cann, u spomen na Marynog supruga Nigela, koji je preminuo od srčanog udara prošle godine.

"Sjećam se kada mi je Mary rekla što se dogodilo Nigelu – bila sam potpuno šokirana. Nije bilo nikakvih znakova upozorenja, nije bio bolestan. Nažalost, bolesti srca često udaraju upravo tako," rekla je McGrillis. "Postoji toliko nerazumijevanja oko zdravlja srca, a na svima nama je da naučimo više. Otkrivanje ovog sata je način da nevidljivog ubojicu, kakva je bolest srca, učinimo malo vidljivijim."

Situacija u Hrvatskoj: Ništa manje zabrinjavajuća

Dok britanski podaci šokiraju, situacija u Hrvatskoj također je alarmantna. Kardiovaskularne bolesti godinama su vodeći uzrok smrti u zemlji. Prema podacima za 2021. godinu, od bolesti srca i krvnih žila umrlo je 23.184 osoba, što čini čak 37% svih smrtnih slučajeva.

Posebno zabrinjava usporedba s europskim prosjekom. Standardizirana stopa smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti u Hrvatskoj iznosi 572,8 na 100.000 stanovnika, što je znatno više od prosjeka Europske unije koji iznosi 367,6 na 100.000. Podaci također pokazuju da su ove bolesti uzrok smrti za 41,8% žena i 32% muškaraca u Hrvatskoj.

Glavni čimbenici rizika prepoznati u Hrvatskoj uključuju visoki krvni tlak, pušenje, tjelesnu neaktivnost, neadekvatnu prehranu i pretilost, što ukazuje na veliku važnost prevencije i podizanja svijesti o zdravim životnim navikama.

Apel za buđenje svijesti

Dr. Charmaine Griffiths, izvršna direktorica Britanske zaklade za srce (BHF), izjavila je: "Ovaj upečatljivi sat pruža surovu sliku razornog utjecaja kardiovaskularnih bolesti. On je podsjetnik da će svakog dana oko 480 obitelji diljem UK-a izgubiti voljenu osobu zbog stanja poput srčanog i moždanog udara." Kampanja stoga poziva na hitnu akciju, edukaciju i redovite preglede kao ključne alate u borbi protiv ovog tihog ubojice.

