Novo istraživanje otkrilo: Dugi Covid uzrokuje duža i obilnija krvarenja kod žena

Novo istraživanje pokazalo je da žene koje pate od dugog Covida doživljavaju dulje i obilnije mjesečnice u usporedbi sa ženama koje nikada nisu bile zaražene virusom. Znanstvenici ističu kako ovi nalazi otvaraju put razvoju ciljanih tretmana za menstrualne poremećaje povezane s ovim stanjem.

Prema istraživanju, znanstvenici su također otkrili da se težina simptoma dugog Covida mijenja tijekom menstrualnog ciklusa, s najvećim intenzitetom neposredno prije ili tijekom same mjesečnice.

Ovi nalazi naglašavaju složenu vezu između menstrualnog zdravlja i dugog Covida, stanja koje, prema stručnjacima, pogađa oko 30% više žena nego muškaraca. Istraživači se nadaju da će ovo otkriće potaknuti razvoj specifičnih terapija za žene koje se suočavaju s "menstrualnim poremećajima" kao posljedicom dugotrajne infekcije.

Pogoršanje simptoma tijekom ciklusa

Tijekom istraživanja, tim je pratio dnevne simptome kod 54 žene tijekom tri mjeseca pomoću mobilne aplikacije. Rezultati su pokazali da su simptomi dugog Covida – poput vrtoglavice, problema s disanjem i "moždane magle" – bili najizraženiji tijekom ili neposredno prije i nakon mjesečnice. Žene su prijavile da su im se simptomi ublažili nakon očekivanog vremena ovulacije, piše Daily Mail.

Znanstvenici sa sveučilišta u Edinburghu, Oxfordu i Montpellieru analizirali su podatke iz online ankete provedene u Velikoj Britaniji na više od 10.000 žena između ožujka i svibnja 2021. godine.

"Ova studija je prvi korak prema specifičnim tretmanima za menstrualne poremećaje kod žena s dugim Covidom", izjavio je dr. Jackie Maybin, Sveučilište u Edinburghu,

Uzorak je obuhvatio više od 1.000 žena s dugim Covidom, 1700 žena koje su se oporavile od akutne infekcije i 9.000 žena koje nikada nisu bile zaražene. Istraživači su otkrili jasnu vezu između dugog Covida i poremećaja ciklusa, pri čemu su žene s dugim Covidom prijavljivale obilnije, dulje mjesečnice i češće krvarenje između ciklusa.

Upalni procesi ključni, a ne hormoni

Kako bi dublje istražili uzroke, znanstvenici su izmjerili razine hormona i upalnih markera u uzorcima krvi i tkiva sluznice maternice kod manjeg broja žena.

Rezultati su pokazali povišene razine upale u krvi žena s dugim Covidom, osobito oko vremena mjesečnice. Znanstvenici sugeriraju da bi upravo ta upala mogla doprinijeti problematičnom krvarenju i utjecati na jačinu simptoma tijekom menstruacije.

Istovremeno, razine progesterona i estradiola – ključnih hormona koje proizvode jajnici – bile su slične kod žena s dugim Covidom i bez njega. To ukazuje da dugi Covid ne utječe značajno na funkciju jajnika, već da su promjene vjerojatno posljedica sistemske upale.

"Važno je razmotriti potencijalno dvosmjeran odnos između bolesti i menstruacije, gdje simptomi variraju tijekom ciklusa, a bolest utječe na parametre ciklusa. Ovdje pokazujemo da bi to mogao biti slučaj s dugim Covidom", rekla je dr. Alexandra Alvergne, viša istraživačica sa Sveučilišta u Montpellieru.

Potreba za novim tretmanima

Dr. Jackie Maybin, ginekologinja sa Sveučilišta u Edinburghu, upozorila je na posljedice ovih promjena.

"Obilnije i dulje mjesečnice mogu dovesti do nedostatka željeza. S obzirom na simptome koje osobe s dugim Covidom već podnose, ključno je da brzo identificiramo menstrualne poremećaje i imamo učinkovite tretmane kako bismo spriječili anemiju i s njom povezane umor, slabost i kratkoću daha," naglasila je.

Studija, financirana od strane Wellcome, Royal Society of Edinburgh, Wellbeing of Women i UKRI, objavljena je u prestižnom znanstvenom časopisu Nature Communications. Ovi rezultati ne samo da otvaraju vrata novim terapijama za menstrualne probleme, već bi mogli dovesti i do novih, ženama prilagođenih tretmana za cjelokupne simptome dugog Covida.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Trump ima teoriju o paracetamolu koja prkosi farmaceutskoj industriji