Odgađa se nastava u ovom hrvatskom gradu! Neki i peti dan nemaju struje, naokolo srušena stabla

LED OKOVAO GRAD /

U Kninu je zbog vremenskih neprilika odgođen početak drugog polugodišta. Dok se učenici u ostatku Hrvatske vraćaju u školske klupe u ponedjeljak, 12. siječnja, kninski će mališani nastavu početi u srijedu, 14. siječnja.

Ministarstvo obrazovanja odobrilo je zahtjev Šibensko-kninske županije za odgodom u dvije osnovne škole u Kninu. Razlog su i dalje djelomično zaleđena školska dvorišta te porušena i oštećena stabla s kojih otpada granje, što predstavlja prijetnju sigurnosti djece i školskog osoblja.

Foto: Hrvoje Jelavic/pixsell

"Jako je puno štete na cijelom području, ne samo u gradu Kninu, nego i u okolnim općinama, gdje naše službe također pomažu. Vatrogasci su trenutno zaduženi za sanacije na drugim lokacijama i nisu mogli do ponedjeljka odraditi cijeli posao. Sigurno će do srijede biti sve sanirano", pojašnjava Marijo Ćaćić, gradonačelnik Knina.

Foto: Hrvoje Jelavic/pixsell

Službe su i danas bile na terenu, a neki dijelovi okolice Knina peti dan nemaju električne energije. Najviše angažiranih djelatnika HEP-a, vatrogasaca i lokalne vlasti bilo je na području Strmice i Radučića. Problemi su nastali zbog konfiguracije terena, odlomljenih stabala i grana, zbog čega su angažirani i bageri. Iz HEP-a su potvrdili da struje ponovno ima u Đevrsaku, Tisnju i Plavnjama.

"To je područje od nekih 15 kilometara. Od toga, 10 do 12 kilometara bilo je pogođeno padom stabala. Većinom se radi o polomljenim dijelovima naše opreme i stubnim mjestima", objašnjava Ante Bujčić, voditelj Terenske jedinice Knin – Elektra Šibenik

Stanovnici Strmice naviknuti su na ovakve situacije, kaže Željko Matijaš.

"Nije ovo za nas ništa novo jer ovdje čim malo pirne bura ili nevrijeme i nemamo struje. Ali ne baš ovako da je ovaljalo dalekovode, ali nama je to normalno".

U ostatku Hrvatske temperature su nešto više nego proteklih dana. Snijeg se u Zagrebu djelomično otopio, a situacija je bolja i u Gorskom Kotaru. Sve ceste su otvorene i poledice nema, no službe upozoravaju na oprez jer bi noću temperature ponovno mogle pasti. U Delnicama je tijekom noći palo novih 10 centimetara snijega, što je stanovnicima donijelo dodatni posao.