RTL-ova lica i projekti u finalu utrke za Zlatni studio: Podržite nas i u drugom krugu

RTL-ova lica i projekti ušli su u drugi krug napete utrke za Zlatni studio! Nakon prvog kruga poznati su finalisti za medijsku nagradu tjednika Studio, Jutarnjeg lista i Hanza Medije.

U kategoriji TV lice godine nominirana je reporterka RTL-a Danas - Ana Mlinarić. Od rata u Ukrajini, preko prosvjeda u Beogradu i Milanu, do najvažnijih političkih događaja u našoj zemlji - sve to Ana je neumorno pratila s terena, objektivno, jasno, izravno i s kontekstom.

U kategoriji najbolja TV emisiju RTL ima dvije nominacije. RTL Direkt struka je prepoznala i ove godine. Mojmira Pastorčić i njezin tim već deset godina dokazuju kako je moguć drugačiji pogled na vijesti. Glasati možete i za Stanje nacije Zorana Šprajca - sarkazam i ironija, kao i kritike bez ikakvih ograda, osigurali su emisiji novu nominaciju.

Serija Divlje pčele osvojila je publiku, ali i struku, zbog čega je nominirana u kategoriji TV Serija godine. Spoj mladih akademskih glumaca i velikana hrvatske scene oživio je borbu za moć i ljubav u Dalmatinskoj zagori 50-ih.

Glasati za finaliste možete putem QR koda objavljenog u Studiju te izravno na portalu jutarnji.hr do 23. siječnja.

"Hvala svima koji su mi dali svoj glas. Hvala svima koji će glasati i u finalu. Poštovani gledatelji, hvala što me gledate, hvala što mi vjerujete. Ova informacija dolazi na kraju mog skijaškog godišnjeg odmora, tako da već idući tjedan vidimo se u RTL Danas", komentirala je reporterka Ana Mlinarić.

"Prošla godina bila je teška i turbulentna i ponosan sam da je u takvoj godini Direkt u Top 3 najbolja emisija. To je veliki kompliment i za cijelu redakciju koja daje sve od sebe od jutra doslovno sve do ponoći. Trudimo se baviti se važnim i zanimljivim stvarima. Trudimo se pričati priče na originalan način. Trudimo se biti direktni. Trudimo se u sve uplesti i malo humora. Pozivam sve one koji nas vole gledati da nas podrže u drugom krugu", komentirala je Mojmira Pastorčić.