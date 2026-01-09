FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
HVALA GLEDATELJIMA! /

RTL-ova lica i projekti u finalu utrke za Zlatni studio: Podržite nas i u drugom krugu

Glasati za finaliste možete putem QR koda objavljenog u Studiju te izravno na portalu jutarnji.hr do 23. siječnja

9.1.2026.
22:03
RTL Danas
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

RTL-ova lica i projekti ušli su u drugi krug napete utrke za Zlatni studio! Nakon prvog kruga poznati su finalisti za medijsku nagradu tjednika Studio, Jutarnjeg lista i Hanza Medije.

U kategoriji TV lice godine nominirana je reporterka RTL-a Danas - Ana Mlinarić. Od rata u Ukrajini, preko prosvjeda u Beogradu i Milanu, do najvažnijih političkih događaja u našoj zemlji - sve to Ana je neumorno pratila s terena, objektivno, jasno, izravno i s kontekstom.

U kategoriji najbolja TV emisiju RTL ima dvije nominacije. RTL Direkt struka je prepoznala i ove godine. Mojmira Pastorčić i njezin tim već deset godina dokazuju kako je moguć drugačiji pogled na vijesti. Glasati možete i za Stanje nacije Zorana Šprajca - sarkazam i ironija, kao i kritike bez ikakvih ograda, osigurali su emisiji novu nominaciju.

Serija Divlje pčele osvojila je publiku, ali i struku, zbog čega je nominirana u kategoriji TV Serija godine. Spoj mladih akademskih glumaca i velikana hrvatske scene oživio je borbu za moć i ljubav u Dalmatinskoj zagori 50-ih.

Podržite nas i u drugom krugu

Glasati za finaliste možete putem QR koda objavljenog u Studiju te izravno na portalu jutarnji.hr do 23. siječnja. 

"Hvala svima koji su mi dali svoj glas. Hvala svima koji će glasati i u finalu. Poštovani gledatelji, hvala što me gledate, hvala što mi vjerujete. Ova informacija dolazi na kraju mog skijaškog godišnjeg odmora, tako da već idući tjedan vidimo se u RTL Danas", komentirala je reporterka Ana Mlinarić.

"Prošla godina bila je teška i turbulentna i ponosan sam da je u takvoj godini Direkt u Top 3 najbolja emisija. To je veliki kompliment i za cijelu redakciju koja daje sve od sebe od jutra doslovno sve do ponoći. Trudimo se baviti se važnim i zanimljivim stvarima. Trudimo se pričati priče na originalan način. Trudimo se biti direktni. Trudimo se u sve uplesti i malo humora. Pozivam sve one koji nas vole gledati da nas podrže u drugom krugu", komentirala je Mojmira Pastorčić. 

Zlatni StudioAna MlinarićRtl DirektMojmira PastorčićZoran ŠprajcStanje NacijeDivlje Pčele
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
HVALA GLEDATELJIMA! /
RTL-ova lica i projekti u finalu utrke za Zlatni studio: Podržite nas i u drugom krugu