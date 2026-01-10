Stručnjak Tomislav Vazdar razotkrio zastrašujuću pozadinu online prijevara

PODCAST 'OFFLINE' /

Jeste li se ikada zaljubili u nekoga preko interneta, a onda se ispostavilo kako ta osoba uopće nije onakva kakvom se predstavlja? Upravo je to bila polazna točka razgovora reporterke Ivane Ivande Rožić sa stručnjakom za kibernetičku sigurnost i umjetnu inteligenciju Tomislavom Vazdarom, koji je razotkrio zastrašujuću pozadinu online prijevara. One ne završavaju samo na slomljenom srcu i praznom bankovnom računu, već mogu dovesti do ucjena, radikalizacije, pa čak i modernog ropstva i trgovine ljudima.

Vazdar, koji se nedavno vratio s konferencije Ujedinjenih naroda u Rimu posvećene borbi protiv organiziranog kriminala, upozorava da su romantične prijevare sofisticirane operacije iza kojih više ne stoje pojedinci u mračnim podrumima, već organizirane kriminalne skupine, ponekad čak i uz sponzorstvo pojedinih država. Meta može biti bilo tko, bez obzira na dob, spol ili obrazovanje.