I peti dan neka kninska naselja bez struje: 'Iščupani stupovi, smrznuto drveće padalo je po vodovima'

U okolici Knina dijelovi Ervenika i Radučića su peti dan bez struje, a Strmica šesti. Zato su sve terenske ekipe HEP-a, njihovi kooperanti, ali i vatrogasci na tim područjima.

Probleme stvaraju konfiguracija terena, odlomljena stabla i grane, pa su na terenu i bageri. Iz HEP-a su nam potvrdili kako struje ponovno ima na području Đevrsaka, Tisnja i Plavnje.

Težak teren i srušeni vodovi

Na širem kninskom području ledena je kiša padala u utorak, a u Strmici još u ponedjeljak. Mještanin jednog od udaljenih strmičkih zaseoka dvaput se našao u opasnosti. Prvi put na putu od Knina prema kući.

Foto: Rtl Danas

"Pala je jedno veliko stablo s dračom i pripriječilo mi put, ne mogu nigdje. Ja sam bio odlomio nešto i dočeka me neki jarak tamo i onda sam upa. Ledena kiša pada, ja nemam kud, nema svjetla nigdje. Ja na sirenu, sviraj, sviraj, reko čut će me makar policija, međutim nema ništa", kaže Nedeljko Dronjak iz Strmice. Jedva se izvukao, a onda se u opasnosti našao ponovo pored kuće: - Jučer sam iša tu, pade mi odozgo led na šoferšajbu. Zamalo!

Zato se pila na sve strane i uklanja stabla i grane koje su pukle od leda i zakrčile puteve, ali i potpuno srušile električne vodove. Ovoga puta vatrogasci su se borili motornim pilama i pomagali HEP-ovcima da ponovno uspostave mrežu. Kako bi oslobodili vod srednjeg napona u jednom od zaseoka Strmice, vatrogasci su jutros očistili 600 metara trase tog voda, a do sela im je ostalo još 700 metara. Rade u velikoj hladnoći i ekstremnim uvjetima.

Vatrogasci u ekstremnim uvjetima, mještani strpljivi

Uz vatrogasce iz kninske javne vatrogasne postrojbe i DVD-a, u pomoć su priskočili i njihovi kolege iz šibenske Interventne vatrogasne postrojbe.

Foto: Rtl Danas

"To drveće smrznuto koje je palo po vodovima, ne samo da su popucali vodovi nego su negdje i stupovi iščupani. Dodatno nam otežava i to što se to područje nalazi uz samu rijeku Butižnicu, tako da je dosta tih vodova i stupova palo u samu rijeku", kaže Goran Kević, zapovjednik Intervencijske vatrogasne postrojbe JVP Šibenik, zbog čega su morali ulaziti i u rijeku.

"Nismo imali drugi pristup. S vozilima nismo mogli doć nikako, nego smo morali oblačit ribarske čizme. Kroz rijeku Butižnicu smo dolazili tako do tih vodova koje smo morali oslobađat od grana"

Iako struje nemaju već šesti dan, zbog silnog truda operativaca na terenu, mještani su strpljivi.

"Njima nema nikakvog prigovora, ljudi se bore maksimalno. I ovo ljudi iz HEP-a ovdje, redovno što održavaju, oni su ok. Bore se, muče se, šta će" kaže Radomir Matijaš iz Strmice, a njegov susjed dodaje.

"Nije ovo ništa za nas novo. Ovdje čim malo pirne bure ili nevrijeme, mi nemamo struje, ali ne baš vako da je povaljlo dalekovode i ovo i ono, ali nami je to normalno i na to smo navikli"

Zbog toga svi uvijek imaju dovoljnu zalihu hrane i peći na drva. Obilaze starije i bolesne susjede, ali prilično su izolirani jer su telefonske linije u prekidu, a mobitele i kada ima signala nemaju gdje puniti.

"Signal ima bosanski i ima hrvatski, ali nisu baš nešto. Ovih dana nema bosanskog. Pa probije se do Knina neko, napuni telefone malo ono da se ima", zaključuje Radomir.

HEP je sve raspoložive terenske ekipe usmjerio na ovo područje, ali i na područje Radučića i Ervenika gdje su u kršu stupovi popucali od težine leda na njima.

