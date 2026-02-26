Djevojčica ubila ženu na groblju pa izgovorila sablasnu rečenicu: 'Sledila mi se krv'

Tinejdžerica (14) u ponedjeljak je na groblju Baumgarten u Beču nožem ubila liječnicu Andreu S. (64), a austrijski mediji objavili su nove detalji zločina koji je potresao javnost.

Kako je u srijedu prenio Fenix, osumnjičena 14-godišnjakinja i Andrea nisu se od ranije poznavale. Nesretna žena, inače akademkinja koja je živjela u vili blizu groblja, tog dana se jednostavno našla na krivom mjestu u krivo vrijeme.

Njezino krvavo tijelo, s brojnim ranama i posjekotinama po glavi i tijelu, među grobovima pronašao je posjetitelj groblja koji je odmah alarmirao policiju. Po dolasku na teren policajci su blokirali sve izlaze i počeli tragati za počiniteljem. Djevojčicu su ubrzo uhitili u blizini groblja.

'Sledila mi se krv'

"Ruke su joj bile prekrivene krvlju", naveo je jedan prolaznik, dok je bečki pogrebnik Arthur Altbar istaknuo: "Otrčao sam do mjesta zločina i vidio tijelo i ubojicu. Ruke su joj bile umrljane krvlju, od pogleda mi se sledila krv u žilama".

Mediji doznaju da je osumnjičena od studenog prošle godine živjela u socijalno-psihijatrijskoj ustanovi za zbrinjavanje mladih i problematične djece.

Vjeruje se da su roditelji skrbništvo prepustili bečkim socijalnim službama jer se "nisu mogli nositi s njom kod kuće". Policiji je od ranije poznata zbog problematičnog i agresivnog ponašanja, zbog kojeg je bila i na psihijatrijskom liječenju.

Snimala ženu

Priznala je zločin kao i uznemirujuću činjenicu da je ubijenu ženu snimala mobitelom i to navodno objavila na aplikaciji Snapchat. Iako je kazala da je ženu napala nožem, nije znala reći zašto je to napravila.

Navodno je osjećala unutarnji poriv za agresijom i nasiljem, kojeg je ranije usmjeravala prema samoj sebi pa se samoozljeđivala. "Jednostavno sam htjela nekoga ubiti", rekla je osumnjičena.

Ako je osude za ubojstvo, 14-godišnjakinji prijeti maksimalna zatvorska kazna u trajanju od 10 godina. Ipak, kad se u obzir uzme njezino psihičko stanje, kojeg procijeniti treba sudski vještak, postoji velika mogućnost da će odmah završiti u forenzičko-terapeutskoj popravnoj ustanovi.

