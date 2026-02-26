FREEMAIL
TRAŽENA JE ROBA /

Klopp napušta Red Bull? Ponuda mu ne manjka

Foto: mgfoto/Alamy/Profimedia

Klopp se inače već tjednima spominje kao željeni kandidat predsjednika Real Madrida, Florentina Péreza (78), a također postoji i opcija da Klopp postane izbornik Njemačke reprezentacije

26.2.2026.
11:58
Sportski.net
mgfoto/Alamy/Profimedia
Legendarni njemački nogometni trener Jürgen Klopp uskoro bi mogao napustiti Red Bull gdje nadzire rad svih klubova pod "kišobranom" austrijske grupacije.

Njegova misija bila je dalje razvijati Red Bull klubove i, po mogućnosti, dovesti ih do trofeja, ali budući da sportski razvoj (još) nije zadovoljavajući, moglo bi doći do prijevremenog raskida suradnje, navodi Salzburger Nachrichten.

Taj portal piše kako austrijski konzern Kloppu neće stvarati prepreke ako ovog ljeta želi ponovno preuzeti trenersku ulogu. Navodno je čak već odabran i nasljednik: Oliver Glasner (51). Bivši trener Eintrachta iz Frankfurta najkasnije će na kraju sezone napustiti Premier League klub Crystal Palace.

Austrijac bi, prema svemu sudeći, bio spreman i sposoban preuzeti Kloppovu ulogu. Već je radio u Red Bullu (Salzburg) kao sportski koordinator i pomoćni trener.

Klopp se inače već tjednima spominje kao željeni kandidat predsjednika Real Madrida, Florentina Péreza (78), a također postoji i opcija da Klopp postane izbornik Njemačke reprezentacije. Sve u svemu, ako želi ponovno sjesti na klupu, Klopp će imati "slobodne papire" i mnoštvo ponuda.

Jurgen KloppRb SalzburgRb Leipzieg
