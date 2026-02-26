Natalie Balmix nikad iskrenije o majčinstvu, najemotivnijem albumu i osobnoj transformaciji

Hrvatska pjevačica Natalie Balmix (28) u posljednje vrijeme sve snažnije profilira svoj autorski i vizualni identitet, a to potvrđuje i njezin novi emotivni EP „Natalie, drago mi je”, projekt u kojem je fokus, kako sama kaže, stavila isključivo na emociju. Publika ju pamti još od ranijih singlova i upečatljivih nastupa koji spajaju moderan pop zvuk s osobnim pričama, no ovim izdanjem otvara možda i svoje najintimnije poglavlje. U razgovoru za Net.hr Natalie govori o nastanku pjesama, simbolici nove vizualne transformacije te izazovima balansiranja karijere i majčinstva.

Foto: Press

Vaš novi album nosi mnogo emotivnih pjesama i osobnih poruka. Koja vam je omiljena pjesma s albuma i zašto?

Album nosi puno emotivnih pjesama i osobnih poruka jer je ovaj put fokus projekta bio isključivo na emociji. Iskreno, ne mogu izdvojiti jednu najdražu pjesmu s EP-ja, jer svaka nosi svoju priču i svoju težinu. Svaka je nastajala iz drugačije emocije i svaka mi je jednako osobna.

Foto: Press

Koja je pjesma na albumu nastala prva, i što vas je inspiriralo da krenete u tom smjeru?

Prva pjesma koja je nastala na EP-ju je Hladno mi je, prije otprilike dvije godine. Inspirirana je emotivnim odsustvom osobe u nekom odnosu, to može biti ljubavni, ali i prijateljski odnos. Namjerno sam ostavila taj „prazan prostor“ kako bi svatko tko sluša mogao sam odlučiti kome će je posvetiti. U mom slučaju, pjesma je od samog početka bila posvećena mom ocu. Još od dana kada sam je snimila, znala sam da nosi upravo tu poruku.

Vaš izgled na albumu, crna kosa i posebni vizuali - simbolizira neku vrstu transformacije. Kako je nastao taj novi vizualni identitet i što on predstavlja za vas?

Općenito sam osoba koja rijetko ima sve isplanirano do kraja. Tipičan sam “vodenjak”, imam viziju, a sve ostalo što se dogodi usput postaje dio puta. Tako je i moj novi vizualni identitet nastao potpuno spontano. Za spot Kriva za sve plan je bio da budem plava, kao što inače i jesam. Međutim, moj dugogodišnji suradnik Aleksandar Filipov u jednom je trenutku izvadio crnu periku iz kofera i rekao: “Što misliš o ovome?” I upravo je ta crna perika postala vizualni identitet cijelog EP-ja. Voljela bih istaknuti i da smo u spotu Kriva za sve koristili kintsugi, japansku tehniku koja simbolizira zacjeljivanje razbijene keramike zlatom. Ti iscrtani zlatni ožiljci na meni predstavljaju rane i bol, ali su u tom trenutku zacijelile.

Foto: Press

Foto: Press

Pjesma „Hladno mi je” kao najosobnija priča

Pjesma "Hladno mi je" posvećena je vašem ocu. Možete li nam reći više o tome što ona znači za vas? Što vas je inspiriralo da napišete pjesmu koja nosi tako snažnu emotivnu poruku?

Pjesma Hladno mi je posvećena je mom ocu, ali iako je vrlo osobna, nisam željela stavljati naglasak na konkretne privatne situacije koje sam prošla. Poznata sam po tome da svoj privatni život čuvam za sebe, pa mi je bilo važno da se pjesma bavi širim kontekstom - temom odsutnog roditelja u djetinjstvu. Htjela sam podsjetiti na traume koje takvo odsustvo ostavlja na dijete i na probleme s kojima se to dijete često susreće kasnije u odraslom životu. Pjesma je biografska, a tekst su napisali Dominik Šušković i Andrijano Ajzy nakon što sam im ispričala svoju priču.

Foto: Press

Pjesma nosi osjećaj hladnoće, ali i duboku emocionalnu snagu. Kako ste se nosili s takvim kontrastom dok ste je stvarali, i što ta hladnoća zapravo simbolizira za vas?

Taj lajtmotiv “hladno mi je”, koji se provlači kroz cijelu pjesmu, zapravo je metafora za stanje osobe koja je emotivno toliko osakaćena da više ne zna ili ne može osjećati pravu, iskrenu ljubav prema drugima, jer ni sama nije bila satkana od takve ljubavi. Ta hladnoća nije fizička, nego unutarnja, emocionalna.

Kad danas pjevate „Hladno mi je”, koliko vam je ta pjesma pomogla da razumijete vlastitu prošlost i kako vas je to iskustvo oblikovalo kao osobu i majku?

Kada pjevam Hladno mi je, više ne osjećam težinu. Dovoljno sam odrasla i prošla kroz suočavanje sa situacijama koje su me oblikovale u osobu kakva sam danas. Poanta cijele pjesme nije u optuživanju, nego u razumijevanju. Ne trebamo kriviti one koji su nam nanijeli bol, jer su i oni često emotivno oštećeni vlastitim traumama — bilo iz djetinjstva ili iz nekih ranijih životnih iskustava. Umjesto toga, važno je okrenuti se sebi, suočiti se s vlastitim slabostima i tamnijim stranama kako bismo sutra bili bolje osobe. A ponajviše kako bismo svojoj djeci mogli biti zdraviji i bolji primjer.

Balans između karijere i majčinstva

Kao samohrana majka, što je za vas najveći izazov u balansiranju karijere i roditeljstva, a što smatrate najljepšim trenutkom tog procesa?

Najveći izazov u balansiranju karijere i roditeljstva za mene su odsutnost i putovanja. Nemam luksuz putovati kad god želim, pa sva poslovna putovanja planiram isključivo za dane kada Ivan provodi vrijeme s ocem. Najljepši trenuci tog procesa su oni najtiši i najintimniji, navečer, kada Ivan i ja legnemo u krevet ili kada se vozimo autom, a on spontano počne pjevati moje pjesme. Ivana nikada nisam forsirala na glazbu niti sam ga usmjeravala u tom smjeru. Ne namećem mu svoju karijeru ni svoje pjesme. Ako jednog dana odluči baviti se glazbom, imat će moju punu podršku, a ako ne, jednako tako. Najvažnije mi je da ima slobodu izbora i da zna da sam uz njega, bez obzira na sve.

Gledajući u budućnost, koje su vaše najveće želje i planovi, kako osobno tako i profesionalno?

Moje najveće želje i planovi su imati vlastiti label i otvoriti produkcijsku kuću. Voljela bih se baviti i organizacijom, logistikom i produkcijom spotova, cijelim kreativnim procesom, od ideje do realizacije. Velika mi je želja i puniti dvorane, imati koncerte i nastaviti raditi glazbu kakvu stvaram i danas, sa svojim istim timom, na kojem sam neizmjerno zahvalna. Iznad svega, želim da moja obitelj i ja budemo sretni i, ono najvažnije, zdravi. Sve ostalo će doći, otići i proći.

