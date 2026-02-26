Jolina kći uživa u Parizu: Pohvalila se ekskluzivnim mjestom na kojem je popila kavu s dečkom

Iva Čagalj, mlada hrvatska influencerica i kći našeg glazbenika Joška Čagalja Jole, ponovno je privukla veliku pozornost javnosti svojom najnovijom objavom na Instagramu. Kći popularnog glazbenika u posljednjih godinu dana izgradila je vlastito prepoznatljivo ime na modnoj i društvenoj sceni, a sada je podijelila s pratiteljima dašak pariške atmosfere.

Na seriji fotografija i kratkom videu, osamnaestogodišnja Iva prikazana je kako uživa u jednom od najpoznatijih i najprestižnijih kafića u Parizu, legendarnom Café de Flore.

Odjevena u jednostavnu, ali efektnu kombinaciju crne kožne jakne i crnog topa s potpisom brenda Alo Yoga, lijepa je Splićanka posjetila kafić koji su nekada posjećivali Jean-Paul Sartre i Simone de Beauvoir.

Uz kratak, ali znakovit opis na engleskom jeziku, "rather be here" (hrv. "radije bih bila ovdje"), Iva je dala naslutiti da je u potpunosti uživala u putovanju prilikom kojeg je posjetila i Louvre koji ju je apsolutno oduševio. Naravno, atmosferi "putovanja za pamćenje" pridonijelo je i društvo, točnije Ivin dečko David koji joj se pridružio na putovanju.

Osamnaestogodišnju Ivu na Instagramu i Tik Toku prati više od 110 tisuća ljudi, a njezin sadržaj temelji se na lifestyle temama. Nerijetko objavi i kakav video s ocem, čime pokazuje koliko su bliski i koliko se sjajno zajedno provode.

