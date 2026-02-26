Što se dogodilo s licem slavne ljepotice? Rosie Huntington-Whiteley izgleda neprepoznatljivo

Britanska manekenka i poduzetnica Rosie Huntington-Whiteley (38) godinama slovi za jednu od najljepših žena svijeta. Njezine pune usne, isklesane jagodice i prodorne plave oči osigurale su joj status ikone ljepote. Međutim, nedavno pojavljivanje na Burberry reviji i Vogue Forces of Fashion u Sydneyju izazvalo je pravu buru na društvenim mrežama, a viralne snimke potaknule su lavinu nagađanja i pitanje koje su si mnogi postavili: je li jedna od najvećih prirodnih ljepotica pretjerala s estetskim zahvatima?

Revija koja je šokirala obožavatelje

Dok je manekenka šetala pistom na dugoiščekivanoj Burberry reviji, kamere su zabilježile lice koje je mnogima izgledalo znatno drugačije. Snimke njezina hoda munjevito su se proširile internetom, a komentari su se samo nizali. Kontroverzu je dodatno potaknuo i video koji je objavio časopis Vogue, a u kojem se izbliza vidjela njezina transformacija. Korisnici društvenih mreža opisivali su njezino lice kao "natečeno", "podbuhlo" i gotovo "neprepoznatljivo", povlačeći usporedbe s njezinim besprijekorno uređenim fotografijama na Instagramu.

"Što joj se dogodilo s licem?", "Ovo je dokaz da Instagram nije stvarnost", "Bila je prirodna ljepotica, zašto je to učinila?", samo su neki od tisuća komentara koji su preplavili forume i profile posvećene slavnima. Spekulacije su se odmah usmjerile prema prekomjernoj upotrebi dermalnih filera u obrazima i čeljusti, botoksu ili čak ugradnji implantata u bradu. Mnogi su zaključili kako je manekenka, čije je ime sinonim za ljepotu, "uništila" svoj prepoznatljiv izgled.

Postupne promjene kroz godine

Pratitelji karijere manekenke već godinama primjećuju suptilne, ali značajne promjene na njezinom licu. Fotografije s početka njezine karijere, kada je imala tek dvadesetak godina, otkrivaju prirodnu brinetu s osjetno tanjom gornjom usnom i nešto širim nosom.

Tijekom godina, njezine usne postajale su sve punije, a njihov volumen kao da je varirao iz godine u godinu, što je čest pokazatelj korištenja filera na bazi hijaluronske kiseline koje tijelo s vremenom apsorbira. Mnogi vjeruju i da je suzila vrh nosa, što je jedan od najčešćih estetskih zahvata u Hollywoodu, dok su njezine jagodice postale izraženije, što se može postići filerima ili gubitkom kilograma.

Ipak, dio javnosti stao je u obranu manekenke, navodeći kako je njezina pojava u Sydneyju vjerojatno posljedica niza bezazlenih faktora. Kao jedno od glavnih objašnjenja navodi se dugi let iz Los Angelesa, koji može uzrokovati zadržavanje tekućine i natečenost lica. Drugi pak smatraju da su za drugačiji dojam krivi nepovoljno osvjetljenje ili tehnika šminkanja.

Manekenka o zahvatima: 'Ideja mi je zastrašujuća'

Sama Rosie Huntington-Whiteley, koja stoji iza uspješnog brenda "čiste" kozmetike Rose Inc., do sada nije komentirala posljednje napise. Ipak, u prošlosti je bila vrlo oprezna po pitanju estetskih zahvata. U jednom je intervjuu izjavila kako preferira prirodno starenje te da joj je ideja o trajnim promjenama na licu "zastrašujuća".

"Nikada nisam ništa radila na svojim usnama. Na njima mogu zahvaliti svome ocu", odlučno je negirala glasine o filerima. Promjene na svom licu tijekom godina pripisivala je odrastanju, gubitku kilograma, ali i trikovima šminkanja.

