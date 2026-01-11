FREEMAIL
DEBELI MINUSI /

Meteorologinja otkrila kad će kraj hladnog vala pa poslala upozorenje za prvi dan nastave

Ciklona koja je donijela nepovoljne meteorološke prilike i izraženu poledicu s vrlo raznolikom oborinom odlazi dalje na jugoistok, a sa sjeverozapada jača utjecaj anticiklone u sklopu koje stiže još hladniji zrak. Očekuje nas razvedravanje, no i jako hladno vrijeme u nedjelju i ponedjeljak. Od utorka iznimna hladnoća ipak popušta. Upozorenja zbog poledice i niskih temperatura i dalje su na snazi.

11.1.2026.
7:09
RTL Danas
