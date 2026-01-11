FREEMAIL
HAK UPOZORAVA VOZAČE /

Poledica i olujna bura paralizirale promet: gužve na cestama i višesatna čekanja na granicama

I jutros se Hrvatska probudila okovana ledom. Sve hitne službe pozivaju građane na povećan oprez kako bi se spriječile nesreće, padovi i lomovi.

Posebno se upozorava građane da ne hodaju po zaleđenim jezerima i rijekama jer to može biti vrlo opasno, osobito za djecu.

Poledica i jak vjetar stvaraju probleme i u prometu. Olujna bura puhali je i do 120 kilometara na sat, osobito podno Velebita i na makarskom području. Zbog toga su u prekidu i brojne trajektne i katamaranske linije.

Koordinatorica Jadrolinije Elena Ivulić rekla nam je: "Molimo putnike da nas prate kako bi mogli planirati putovanje. Poremećaje očekujemo do kraja dana, a sutra znatno bolju situaciju." Više pogledajte u videu

11.1.2026.
19:56
RTL Danas
