Škola počinje, pločnici okovani ledom! Vatrogasci poslali upozorenje roditeljima i djeci

SVETI IVAN ZELINA /

Na debele minuse i opasnosti koje donose upozoravaju dežurne službe. Državni hidrometerološki Zavod (DHMZ) za kontinentalnu je Hrvatsku izdao posebno narančasto upozorenje. Građane se podsjeća na rizike te ih se upozorava na skliskost kod hodanja, bicikliranja i vožnje automobilom.

Izdana je i obavijest o potencijalnim zdravstvenim rizicima zbog hladnoće kod osjetljive populacije, ponajprije kod starijih, male djece i beskućnika.

"Nije baš počićeno kako treba, borba je hodati po ledu, treba paziti", kaže Davor iz Svetog Ivana Zeline. Zdenko iz istog grada kaže kako nema problema ako imate dobre cipele. "Skoro sam maloprije pao", kaže mladi Nikola iz Zeline. "Pomalo, i može se", miran je Josip iz Zeline.

Kako bi se nakon masovnog povratka sa skijanja život vratio u normalu danas su neumorno radili i vatrogasci. "Došli smo počistiti ispred osnovne i srednje škole da ne bi došlo do proklizavanja. Nadam se da neće biti nikakvih ozljeda", kazao je Kristijan Koščec, zapovjednik DVD Sveti Ivan Zelina.

Košec je savjetovao roditelje da se dobro pripreme za najavljene hladnoće. "Bit će -11 stupnjeva, molim roditelje da za djecu pripreme adekvatnu odjeću i obuću te da ih otprate do školskih vrata, jer moguće da će biti poledice", kazao je. Više doznajte u javljanju Borisa Miševića, pogledajte video.