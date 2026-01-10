Noćas stišću debeli minusi, RTL-ova prognostičarka: 'Na prvi dan škole ide i ispod -10'

Iako je većina velikih i važnih prometnica u Zagrebu očišćena, neke ulice i dalje su pod snijegom koji se počeo topiti. No noćas će temperatura pasti i do -9, a otopljeni snijeg ponovno bi se mogao pretvoriti u opasan led.

Najhladnije je ujutro bilo na Zavižanu gdje je izmjereno -4, te u Varaždinu -3 stupnja Celzija. U Delnicama i Krapini -2, a Osijek koji je jučer bio čak ispod minus 10, danas se probudio na nula stupnjeva.

O zimi kakvu godinama nismo imali razgovarali smo s RTL-ovom prognostičarkom Tanjom Renko.

Posljednji su dani bili meteorološki zanimljivi, bilo je svega - je li najgore prošlo?

Što se tiče oborina - najgore je iza nas. Naime, još će noćas mjestimice biti slabog snijega, ali opasnost za kišu koja se ledi u dodiru s tlom ili podlogom, to više ne bi trebalo biti kroz ovu noć. Razvedravat će se, noć biti hladna, tako da očekujemo puno hladnije jutro nego što je to, primjerice, bilo u subotu. Bura će također duž obale jačati i to je ono što će obilježiti sutrašnji dan. Dakle i bura i to hladnije vrijeme nego današnje.

Osim u Kninu, u ponedjeljak počinje nastava u cijeloj zemlji, opet deseci tisuća djece na ulicama, hoće li biti opasno zbog leda, što ih čeka?

Za ponedjeljak svakako treba izdvojiti još nižu temperaturu, osobito u jutarnjim satima u unutrašnjosti, često i ispod minus 10 Celzijevih stupnjeva. Minusa će biti i duž obale i na otocima, odnosno temperatura će biti na Jadranu ili negativna ili će biti oko nule. Dakle, zaista hladno jutro i dan. Primjerice, temperatura u ponedjeljak u unutrašnjosti rijetko gdje će biti iznad nule. Dakle, zadržavat će se negativne vrijednosti. Svakako treba u tom smislu izdvojiti i to hladno jutro s obzirom na to da se sada malo snijeg i otopio. Danas, primjerice, temperatura bila dosta mjesta pozitivna u unutrašnjosti i onda će se ponovno dolaziti do smrzavanja tog ugroženog, otopljenog snijega. Dakle oprez i na hladnoću i na mogućnost poledice. Mislim da možda čak i više u ovom slučaju su pješaci jer su kolnici očišćeni i treba se prikladno odjenuti, slojevito. I paziti na obuću. Upravo zbog te hladnoće.

Kakav će biti nastavak tjedna, ali i nastavak zime?

Nakon tog vrlo hladnog ponedjeljka od utorka kreće blaži režim zime. Dakle, temperatura zraka će polako rasti. Zapuhat će jugozapadnjak na moru i jugo. Pa onda ipak blaža zima, manje minusa i zapravo temperatura će biti u jutarnjim satima ili oko nule ili blagi minus. Preko dana će to onda ići u plus. Isto tako toplije malo i na moru i u svakom slučaju prvi tjedan od utorka, dakle normalni blaži oblik zime.

I onda iduća dva tjedna nakon toga nema nekog izraženog signala, odnosno nema signala za neke izraženije prodore. Mogli bismo reći normalniji oblik zime. Možda onda potkraj mjeseca nešto izraženija hladnoća, ali kako idemo dalje pouzdanost prognoze opada. Naravno, i treba reći da će nam još zima potrajati. I u veljači i ožujku može još uvijek pokazati zube.